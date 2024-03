Guillermo Godínez: Anarquía Vecinal

En los últimos tiempos nos hemos quejado de los abusos que vivimos en la Ciudad, de los atropellos e injusticias que pasan día a día, pero lo que no vemos es que la gente como ciudadanos y vecinos de esta nueva urbe que va creciendo más y más cada día tiene mucho que ver en que se vivan dichas situaciones negativas.

Para muestra hay varios ejemplos muy sencillos y que para mi son el inicio de la corrupción en una sociedad, que mucho se queja de que las autoridades o de que la policía no hace algo para mantener la seguridad, pero los ciudadanos tampoco ayudan.

El primer ejemplo son los burros, cubetas y hasta piedras o blocks para evitar que te estaciones afuera de una propiedad, cuando dichos inmuebles no tienen pagado ante el Municipio una exclusividad para estacionarse ahí. Algunos hasta ponen cadenas para salvaguardar sus obstáculos, no sea que se los pueda robar alguien, en muchas ocasiones haciendo hoyos en las banquetas afectando el patrimonio de la Ciudad.

Y que no les muevas dichos obstáculos porque sale una persona a amenazar diciéndote que ese lugar es para algún familiar y que si dejas tu coche algo le pudiera pasar.

Cómo queremos que haya respeto y seguridad en Monterrey, cuando la misma gente tiene actos prepotentes o abusivos.

Este problema lo podemos palpar en el primer cuadro de la Ciudad, en el Barrio Antiguo, en La Roma, Lindavista o Mitras Centro por mencionar algunas colonias. De hecho, si las autoridades recogieran todos esos obstáculos metálicos, bien podrían hacer un monumento.

El otro día necesitaba estacionarme y había unos botes que me impedían hacerlo y por la banqueta venía caminando una oficial de policía y le comenté que no podía estacionarme por los botes y que qué hacía.

Su respuesta inmediata fue que me estacionara en otra parte y que no molestara a dicho propietario. Le dije que era un atropello como ciudadano y que si ella no podía aplicar el orden y se quedó pensando. Para ella era una situación normal y ese es el mayor problema de este ejemplo, que para la gente se le está haciendo una situación normal.

Otro ejemplo son los “franeleros” o “viene, viene” que tienen los espacios de estacionamiento en las calles ocupados con obstáculos para hacer negocio y permitirte que te estaciones.

Si se los mueves y te estacionas libremente te empiezan a agredir y la policía no hace algo. Tan sencillo como que es una situación de pagar para poder tener la seguridad de que mi automóvil esté seguro. A esto cómo se le llama legalmente?

Cómo queremos que haya libertad, una sana convivencia sin corrupciones si las autoridades no corrigen situaciones tan sencillas y que deja que los ciudadanos que pueden hacer lo que quieran libremente sin consecuencias, es decir los deja vivir a sus anchas.

Y este problema aumentó considerablemente desde la administración de “Maderito” en donde dejaron de cobrar la anualidad de la exclusividad y mucha gente dejó de pagar sus cuotas porque nadie les exigía hacerlo.

Digo, los municipios se quejan de no tener muchos recursos, pero si se pusieran las pilas y fiscalizaran bien quién sí está pagando y quién no, bien obtendrían un buen ingreso de dinero.

Somos una ciudad en vías de ser una gran metrópoli, pero si estamos inmersos en una anarquía urbana en donde cada quién hace lo que le conviene, la verdad no sé a dónde vamos a parar.

¡Nos vemos hasta la próxima!