Pablo de la Peña: Testigos y electores

Finalmente arrancaron las campañas federales – lo anterior fue un calentamiento, una simulación, una supuesta “precampaña” pero pública y estridente – y en abril iniciarán las campañas locales. Y si usted piensa que el 2 de junio terminará todo este ruido electoral, se equivoca.

Después del 2 de junio vendrán los pleitos post-electorales, la preparación de las tomas de protesta, las discusiones sobre el rumbo del país con quien haya sido electa (si electa) en fin, aún tenemos “circo” para rato.

Bien lo decían los romanos, “al pueblo pan y circo”, no importa que sigamos teniendo casi la mitad del país en niveles de pobreza, no importa que los estados del sur sigan sufriendo de mayores precariedades que otros estados, no importa que nuestro sistema educativo esté reprobado, no importa que la corrupción solo haya cambiado de manos pero sigue creciendo, no importa que los megaproyectos de esta administración federal no sólo hayan destruido cientos de hectáreas de nuestro ecosistema, sino que no serán sostenibles financieramente, y no importan los más de 200 mil homicidios dolosos que llevamos en cinco años. Mientras haya pan y circo, el pueblo apoya.

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición opositora firmó con sangre de que no se eliminarán los programas sociales y de que los va a incrementar. Por su lado, Claudia Sheinbaum, no solo prometió nuevas rutas de trenes y carreteras, sino que también propuso eliminar la reelección para alcaldes y legisladores, esto me llamó la atención de sobremanera. Y Jorge Álvarez Máynez, prometió que México lo va a conocer.

Lo que no dijeron públicamente ni Xóchitl ni Claudia, es que al mismo tiempo de que prometen mantener e incrementar programas sociales, también están prometiendo implícitamente una de dos cosas, o incrementar la deuda pública y el déficit fiscal, o incrementar los impuestos. Pues solo con alguna de esas dos opciones se podrán mantener e incrementar los programas sociales en México.

Me llamó la atención la propuesta de Claudia Sheinbaum de eliminar la reelección de alcaldes y legisladores por dos motivos. Un motivo de resonancia histórica es que en el siglo XIX tuvimos políticos y caudillos que enarbolaron la bandera de la “no reelección” y terminaron haciendo lo contrario, con un costo social y de vidas enormes.

Y el segundo motivo, es porque yo creo que la posibilidad de la reelección en alcaldes y legisladores, da la oportunidad de que haya cierto grado de especialización en sus responsabilidades, y por lo tanto que las decisiones que tomen no sean decisiones espasmódicas, es decir, por ocurrencia. Las, y los, alcaldes en nuestro país tienen el reto de responder a las demandas de una sociedad que considera que todo lo que sucede en su ciudad es “culpa” de ellas y de ellos.

Los ayuntamientos tienen responsabilidades limitadas, pero terminan realizando tareas sustantivas en pro del desarrollo de su ciudad; pero por otro lado, tienen pocos recursos tanto financieros, técnicos y humanos.

Tres años puede sonar mucho tiempo, o cuatro, pero los cambios sustanciales que necesitamos ver en nuestras ciudades no suceden tan rápido, a menos que la única responsabilidad de los ayuntamientos sea “mantener en orden el changarro” para que la federación y el estado sean los únicos que tengan la posibilidad de hacer cosas trascendentales. Ese sistema ya lo vivimos y se llamó “dictadura perfecta con simulación democrática” en la época del PRI.

Creo que solamente cuando una alcaldesa tienen la expectativa y la posibilidad de ver concluida una obra de trascendencia y sustantiva para el desarrollo de su comunidad en el largo plazo, entonces tendrá la voluntad política de llevarla a cabo. Cuando el periodo de gobierno es tan corto, no hay motivación política para hacer cosas de trascendencia, y se limitarán a realizar cosas cosméticas en la ciudad.

Mucho nos quejamos de las competencias de liderazgo y de gestión que tienen nuestros políticos y en particular quienes tienen posiciones de liderazgo público, y creo que la queja que tenemos como sociedad está fundada en que no vemos que quienes desean ocupar tales posiciones de liderazgo estén preparadas o preparados para hacerlo. Creo que la reelección puede contribuir a profesionalizar a quienes tienen dicha responsabilidad pública; y también por otro lado, creo que la reelección puede fortalecer nuestra democracia al darle mayor valor y efecto a nuestro voto, la reelección es en realidad una manera más adecuada de revocación de mandato.

A penas hace diez años entró en vigor la reforma electoral que permite a las y los alcaldes la reelección, y ahora la candidata de Morena propone eliminarla. A esto es a lo que yo llamo decisiones espasmódicas, por ocurrencia. ¿qué es lo que le preocupa a Morena? ¿que las y los alcaldes de oposición al ser reelectos, tomen mucha fuerza y sea un contrapeso a los programas sociales clientelares que vienen desde la federación?

En los siguientes días seremos testigos de promesas de todo tipo, de “más de lo mismo” de “yo si les voy a cumplir” de “confíen en mí” de “ocurrencias transitorias”, etc.

Pero el 2 de junio tendremos la oportunidad de ser los actores principales al momento de emitir nuestro voto. Por lo pronto hay que analizar, estudiar, cuestionar, comparar y exigir que las y los candidatos a todos los puestos federales y locales demuestren que pueden ser depositarios de la gran responsabilidad que conlleva a ser nuestros líderes políticos.