Raquel Romero: La migración irregular en México una bola de estambre enredado

Las personas que ingresan a México de manera regular, son verificadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) y está bajo control, a comparación de las personas que ingresan de manera irregular desde varios puntos ciegos en la frontera sur de México con Guatemala, y que inician una travesía, donde su último objetivo es llegar al norte de la República Mexicana, pero que muchos se quedan en el trayecto por diferentes razones, algunos son abandonados en el camino, otros por miedo a continuar el viaje, por incertidumbre no continúan, otras por alguna tragedia o simplemente vieron en algunas ciudades la posibilidad de instalarse y buscar alternativas para estabilizarse.

Y justamente de esa población migrante es a la que me voy a enfocar en esta columna. En la actualidad el marco jurídico inmediato para una regularización de una persona extranjera es por medio de un vínculo familiar (matrimonio con mexicano o mexicana o tener hijos en territorio mexicano), pero muchas de estos migrantes son personas que no desean tener más compromisos, tampoco ven una alternativa en solicitar refugio, porque muchos están buscando una estancia regular para que en un futuro, no muy lejano les permita volver a su país de origen, pero al tener una condición de refugiados la posibilidad de volver a su país se hace nula, debo de aclarar que cuando son casos de persecución o que pone en riesgo la vida, la protección internacional como el reconocimiento de refugio, en cualquier país es totalmente válido.

Sin embargo, existe una población que, si se le brindara una oportunidad de regularización migratoria como lo son los Programas Temporales de Regularización Migratoria (PTRM), que ya se han aplicado en México los años 2015 y 2017 se vuelven alternativas que permiten regularizarse sin tener que adquirir compromisos por vinculación familiar.

Es importante destacar que cuando hablamos de la migración en el territorio mexicano, tenemos muchas aristas, como por ejemplo: migración extranjera, migración nacional, desplazados, solicitantes de refugio, personas migrantes con calidad de refugiados, retornados, deportados, migrantes irregulares, migrantes temporales, con visas de trabajo, con visas de estudiantes, con visa de trabajo regional, turistas; el abanico es amplio de la llegada a México de personas extranjeras por vías regulares e irregulares.

Hace unos días atrás el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitaba a las autoridades americanas, que, entre algunas de las peticiones, que se regularice a los mexicanos y mexicanas que se encuentran en Estados Unidos y que puedan comprobar 5 años de permanencia en dicho país, y personalmente me encanta la idea, misma que podemos replicar en México, con las personas migrantes que han decidido quedarse en territorio mexicano como un país de destino y que pueden comprobar estancia de más de 3 años viviendo en México.

La Secretaría de Gobernación podría tomar la iniciativa y abrir el Programa Temporal de Regularización Migratoria (PTRM), esto desahogaría y abriría las posibilidades que personas migrantes con más de 3 años de estadía en cualquier lugar en México, puedan regularizar su situación y darles opción a estas personas acceder al empleo formal y demás beneficios que en cascada empiezan a fluir.

Este rezago que año con año se va acumulando a lo largo y ancho del país, podrían encontrar una vía amigable y ordenada para regularizar a la población aquí mencionada, esa población que ya vive en México, que es un país tan querido, que se asemeja a una madre que adopta a un hijo, así México, ha abierto sus brazos y les ha dado ese calor.

De esta manera podemos transformar la realidad de la migración irregular con varios años de permanencia, que parece más a una bola de estambre enredado donde no encontramos ni inicio ni fin, a transformar la movilidad humana a una realidad más ordenada, segura, pero sobre todo más humana.

La autora es Presidenta de la Asociación Libre Mariposa AC, miembro del Consejo Ciudadano del INM, ex-Cónsul General de El Salvador con jurisdicción noreste de México, experta en migración, asistencia humanitaria y relaciones comerciales México – Centroamérica, defensora de derechos humanos de la población migrante en México.

