Bertha C. Ramos: Mujeres que inspiran

Primero, quisiera empezar con una reflexión e invitarles a pensar: ¿qué es ser una mujer en el 2024? Y, desde ese pensamiento, quisiera conmemorar a cada una de las mujeres que nos han dado voz, que nos han abierto el camino y que, con su ejemplo, o bien a costa de sus historias, han creado las rutas para crear nuestros propios caminos.

Desde mi día a día, a través de mi trabajo, me toca acompañar a mujeres, ser alguien que les escucha, que les hace saber que no están solas; y a las mujeres que me rodean, siempre les digo que hay que soñar, que hay que levantar la voz, y me gusta recordarles que cada mujer tiene una historia que contar y de la cual podemos aprender, que volteemos a ver a todas esas mujeres que inspiran, que sueñan, que luchan, que a través de sus retos sacan a relucir la guerrera que cada una tiene, el cómo la mujer puede tener diversas facetas que aportan infinitas cosas, que nos toca acompañar a cada una en sus retos, celebrar sus logros y plasmar sus ejemplos de generación en generación, que nos hacen ver que, aunque tengamos vidas y caminos tal vez distintos, nos une ser mujeres.

Algo que celebro en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer es el poder conocer mujeres tan plenas, siempre dando lo mejor de sí mismas, desde sus trabajos, desde su disciplina, desde su amor y el cómo todo eso es un ejemplo de inspiración, que desde la cancha en la que estemos podemos siempre ayudar dando lo mejor de nosotras mismas y que todo esto rinde frutos: una mamá que le cuenta cuentos cada noche a su hija, una mujer líder que dirige a todo un equipo, esa hermana que con un abrazo nos cambia el día, esa amiga que escucha nuestras historias una y otra vez y está ahí para sostener nuestra mano, nuestras madres que nos acompañan en el camino y que sus palabras siempre son un suspiro a nuestros corazones.

Las invito a que confiemos en nuestra intuición, a arriesgarnos a encontrar nuestros caminos, a aprender a través de cada experiencia, a tenernos paciencia y desde el amor a cuidarnos, a luchar por nuestros proyectos de vida, a resignificar los pasos que hemos dado que no siempre son lineales, pero que siempre nos llevan a otro lugar y nos acercan a nuestros sueños, y que a la vez se vale ir cambiando los sueños, a confiar en el proceso, a ser sororas, a estar orgullosas de las demás, a respaldar y ser escucha cuando alguna de nosotras necesite consuelo.

Vuelvo a la pregunta del inicio: ¿qué es ser una mujer en el 2024? Y aquí es donde toca visibilizar que existen tantas identidades que pueden cruzar a una mujer, que todas somos iguales pero a la vez únicas, que la lucha es por todas para poder llegar a la grandeza de nuestro ser, y que no hay una respuesta contundente a esta pregunta, ya que ser mujer es tan amplio y jamás limitativo, y que nos toca elegir a nosotras mismas qué mujer queremos ser y cuál es nuestro proyecto de vida, que hay que aprender a conocernos, reconocernos, reinventarnos y empezar de cero, una y otra vez, o las veces que sean necesarias, aceptar, crecer, dejar atrás y agradecer, y así alcanzar nuestra propia plenitud.

La Universidad de Monterrey, comprometida con su comunidad, a través del Centro de Equidad de Género e Inclusión (CEGI), un año más realizará el evento UDEMXTODAS y el tema de este año es: Encuentro transformador: mujeres plenas, cuyo objetivo es visibilizar, a través de la ruta del empoderamiento, las herramientas que podemos aplicar para lograr la plenitud y trascender mediante el impacto social.

Será una semana completa de actividades del 4 al 8 de marzo, la ceremonia inaugural se llevará a cabo el 4 de marzo a las 18:00 horas en el Paseo de la Mujer Mexicana, Parque Fundidora. El resto de los días habrá talleres, foros, charlas, que son de suma importancia para el público en general. Consulta la agenda completa en: https://www.udem.edu.mx/es/institucional/udem-x-todas-2024

La autora es Especialista en Atención de Casos, en el Centro de Equidad de Género e Inclusión (CEGI) de la UDEM. Es egresada de la Licenciatura en Derecho y se encuentra cursando una Maestría en Juicios Orales.