Guillermo Godínez: Ese estruendoso silencio

Ultimamente la plática en los negocios se hace por medio de la aplicación whatsapp porque se ha hecho un medio muy fácil de comunicarse y va quedando un antecedente de la información.

Eso está muy bien, pero lo que no está nada bien es que la gente una vez que le respondes ya no te contesta.

En el mundo de los bienes raíces anuncias propiedades en diferentes plataformas y la gente se pone en contacto contigo para pedir información y una vez que les respondes ya no te contestan y lo mismo pasa con otros asesores buscando propiedades con uno y ya que les respondes ya no sabes de ellos.

Digo un gracias, muy amable, no me interesa, lo vemos o yo te aviso, pero algo…

La gente cuando pide informes o anda buscando una propiedad pregunta o bien lo llevas a ver el inmueble y al parecer está muy interesada y después se desaparecen.

Uno los busca para darle seguimiento a su caso y ya no te responden. Yo me pregunto si después de un tiempo pretenden o esperan a que uno les conteste si lo vuelven a buscar a uno?

Platicando con más gente que se dedica a los bienes raíces me dicen que les pasa igual y este comportamiento de la gente es de lo más común.

No sería mejor responder con un: “muchas gracias lo estamos evaluando”, gracias pero se sale de nuestro presupuesto, “ya encontramos otra opción” o “yo le busco si vemos que nos interesa” y así dejan la puerta abierta a tener una mejor relación con el vendedor o informante de la propiedad para futuras operaciones.

Pero eso pasa en cualquier situación, si ya no me interesa simplemente ya no te contesto y te doy por visto. Considero que este tipo de acciones son una falta de cordialidad y de educación y que también te van indicando el tipo persona con la que vas a hacer una posible negociación.

Entiendo que las nuevas generaciones así se manejen en el sentido si ya no me interesa ya no te contesto, pero las generaciones anteriores, las que vienen de antes del internet también serán así?

Seguiré diciendo que es cosa de educación. Qué te cuesta darle seguimiento a la plática informativa y cerrar la comunicación de una forma cortés y apropiada igual y después se te puede necesitar.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 32 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).