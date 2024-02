Sara Lozano: Esa forma de #SerYHacerCiudadania

Hay un personaje involucrado en las marchas y plantones en Monterrey desde el sorprendente 13 de noviembre del 2022. Se movió para organizar la marcha, conseguir permisos, drones, mesas, mantas y además jaló a un montón de gente.

Yo lo conocí en diciembre de ese año pidiendo firmas para una iniciativa ciudadana que estaban activando desde alguna organización en Ciudad de México.

Para el plantón del 26 de febrero hizo su parte marcando línea con las personas y/o asociaciones que iban montadas en la #OlaRosa sin siquiera remar un poco.

Hoy @VicSanPlas en la cuenta de X tiene más de 20k de seguidores y en su mayoría regios, porque detrás de este perfil está Víctor Sandoval que cada sábado va a donde lo inviten a hablar de la importancia de salir a votar. Le encanta el pan cuando hace frío y no se olvida de llevarles su concha a los vecinos.

De una reunión entre amigos se fue corriendo la voz. Antes de despedirse, alguien le pide que lo acompañe el próximo fin de semana a su colonia o con su familia porque todavía hay gente que no piensa ir a votar, que no ha ido a recoger su credencial para votar o que le da flojera ser funcionario de casilla.

Cada sábado llega a otro barrio, en otra colonia y a una nueva casa. A veces no conoce a su anfitrión, porque ya se corrió la voz y es cosa de mandarle un DM para caerles el siguiente sábado.

Así ha logrado tener presencia en más de 100 colonias de la zona urbana. Abre grupos de WhatsApp, atiende las dudas, agenda nuevas reuniones y no se cansa de recordarles la la importancia de ejercer su voto el próximo 2 de junio.

Y hay más. Esta forma de #SeryHacerCiudadanía la está replicando en 14 de estados del país.

Obviamente ya le ofrecieron dinero y hasta una candidatura con tal de que le ayude a tal o cual grupo político, candidato o partido. Y no, lo ha dicho por todas partes. Él no está trabajando por México para que alguien “lleve agua a su molino”, no ha salido a la calle buscando un hueso sino “un futuro digno para México”. No le va a hacer “esa chingadera” a la gente a la que ha venido convenciendo.

No va a usar a la gente como hacen los perfiles tradicionales en las campañas. Él cree en México y quiere que la gente también confíe, se una y reúna, para seguir cambiando la dinámica política del país.

¡Felicidades, Víctor Sandoval!