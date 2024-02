Marco Pérez Valtier: Pemex, la recibieron mal, la entregarán peor

Los resultados presupuestales de Pemex (en base a flujo de efectivo) para 2023, ya se encuentran disponibles, mientras que los estados financieros contables, al cierre del año, aún no, ya que solo se dispone del reporte al tercer trimestre del año, y lo reportado a esa fecha, no es nada positivo.

Los resultados financieros al tercer trimestre del año, son un verdadero “Waterloo” para la empresa, las ventas cayeron en un 26.8%, las nacionales en menos 21.0% y las de exportación en menos 25.9%, el rendimiento bruto se redujo en un 42.0%, mientras que el resultado de operación cayó en un 72.7%, por lo que el resultado antes del pago de contribuciones, bajó en un 204.8%, pasando de un resultado positivo de $51.9 miles de millones de pesos hace un año, a un resultado negativo (pérdida) de $54.4 miles de millones de pesos.

Los derechos y demás contribuciones netas se redujeron en un 76.2% y solo enteraron $24.7 miles de millones de pesos, por lo que Pemex YA NO APORTA AL GOBIERNO FEDERAL RECURSOS NETOS, ya que recibe más transferencias, subsidios y apoyos gubernamentales, de lo que aporta de contribuciones, lo que pinta de cuerpo entero la crisis financiera por la que atraviesa la empresa.

De hecho, en 2023 Pemex recibió nueve diferimientos para el entero de sus derechos mensuales, vía miscelánea fiscal, que a final de cuentas le proporcionaron un alivio fiscal efectivo de cinco meses, en los cuales prácticamente no enteró nada al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), y quedaron a deber los enteros de los últimos tres meses del año, razón por la cual, los ingresos petroleros del gobierno federal tuvieron una minusvalía de $149.2 miles de millones de pesos, lo cual también impactó a la recaudación participable, y por ende, a las participaciones pagadas a Estados y Municipios el año pasado, las cuales fueron inferiores a las que se presupuestaron.

Esta debacle financiera se intentó detener, desde 2020, vía la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) que es el principal derecho de los 3 que paga Pemex al FMP, y de ahí el dinero se transfiere a la Tesofe, como transferencias para financiar el gasto público presupuestal, y de una tasa de 65% que se cargaba al ingreso neto de la empresa, ya se había reducido a 40% para 2022 y 2023, pero ante los pésimos resultados financieros reportados el año pasado, al momento de discutir la Ley de Ingresos de la Federación para este año 2024, se decidió, de última hora, reducir aún más el DUC, ahora a 30% para 2024, lo cual reducirá también las participaciones a Estados y Municipios.

Bueno, pues como los resultados financieros de Pemex siguen deteriorándose aún más, se acaba de publicar un decreto presidencial que exime a Pemex del pago de los derechos que aún debe, correspondientes a los últimos tres meses del año pasado, así como el pago correspondiente al mes de enero de este año, que debería enterar a finales de este mes, por lo que el alivio fiscal superará los $100 mil millones de pesos en total.

De acuerdo a Ley de Ingresos de la Federación para este año 2024, las transferencias que el FMP habrá de pagar al Gobierno Federal, se presupuestaron en solo $277.8 mmp, incluyen unos $240 mmp de derechos de Pemex, cantidad inferior a los $291.7 mmp pagadas el año pasado, ya tomando en cuenta que NO PAGARON los últimos 3 meses del año, por lo que se puede concluir que ese adeudo de 3 meses no se contemplaba que fuera a ser pagado, y que se habría de condonar, pero NO el mes de enero de este año.

Esta reducción en los derechos pagados por Pemex, se ha trasladado a la recaudación federal participable, (RFP) la cual sumó $4,236.6 mmp en 2023, de los cuales solo $291.7 mmp provinieron de derechos pagados por Pemex, representando tan solo el 6.9% del total, y para este año 2024, se contempla que ese porcentaje incluso será menor, de solo 5.8%, cuando en 2018 representaron el 18% de la RFP, lo que representa una caída del 68% en este sexenio, lo que pone de manifiesto la debacle de los ingresos petroleros pagados por Pemex, dentro del total de la RFP.

Por otro lado, la extracción de crudo que se recibió y que se pensaba incrementar en más de 300 mil barriles diarios al año, se ha logrado incrementar ligeramente, gracias al cambio en metodología que se introdujo hace dos años, y considerar los “condensados” dentro del total de crudo extraído, ya que sin este componente, la plataforma de extracción es prácticamente igual a la que se recibió en 2018.

A pesar de las inversiones en la reconfiguración de las seis refinería que se recibieron, la capacidad de refinación del sistema nacional solo se ha podido incrementar de un 35% a un 42%, cuando por ejemplo, la refinería de Deer Park opera con un 81% de capacidad utilizada.

Mientras la producción de diésel se ha incrementado en 15% durante esta administración, y la de gasolinas en 27%, la producción de combustóleo ha aumentado en 49%!!!! lo que revela que las inversiones en plantas coquizadoras, o no son reales, o han sido totalmente inservibles.

Un dato interesante es que aunque Pemex refina más crudo y produce más gasolinas, las ventas internas, tanto en miles de barriles diarios como en PESOS nominales, han bajado de 2018 a 2023, a pesar del incremento en el parque vehicular.

Mientras que el volumen de ventas de gasolinas se ha reducido 15% entre 2018 y 2023, pasando de 764 miles de barriles diarios a 653 mbd, en pesos, las ventas se han reducido en un 7.4%, pasando de $1,412.7 mmp a $1,315.7 mmp entre 2018 y 2023.

En el caso del diésel y del combustóleo la historia es igual, menos volumen vendido y menos ingresos por ventas en el País, a pesar de la mayor producción, por lo que esto se debe analizar incorporando las ventas de particulares que importan combustibles, aunque sabemos que en los últimos años, un mayor número de expendios sin franquicia Pemex, le compran el combustible, y no lo importan.

Quizás, la explicación más plausible, es que esto se deba al robo de combustible o huachicol, que lejos de reducirlo, se ha venido aumentado considerablemente, a pesar del discurso oficial, de que lo redujo en un 95%.

En resumen, poner a un agrónomo a administrar Pemex, nos ha salido muy caro, ya que tiene a la empresa al borde del colapso financiero, a la que se le han inyectado más recursos de los que ha aportado a las finanzas públicas y ha dejado de contribuir al gasto presupuestal, por inaudito que parezca.

Obviamente, el objetivo de des-petrolizar las finanzas públicas, no se pretendía alcanzar quebrando a Pemex.