Entre Líneas 02/19/2024

ENTRE AFORES TE VEAS….AHÍ TE HABLAN PROFUTURO GNP

Según datos públicos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), nos enteramos que, las administradoras de fondos para el retiro (Afores) tuvieron plusvalías por 21 mil 052 millones de pesos durante el pasado mes enero del año en curso, aunque esto representó una caída ligeramente mayor al 86 por ciento respecto a lo registrado en el mismo mes del 2023.

Así, los datos muestran que, en el primer mes de este año, las Afores tuvieron plusvalías por 151 mil de pesos, y este diferencial se explica porque el desempeño de los fue muy bueno en el primer mes del año pasado, que, en el 2024, según lo explican los expertos en este tema.

Todo esto suena genial y hasta excelente, pero solo para las propias Afores, que vienen siendo las ganonas, y por mucho, tal es el caso de Profuturo, una de las líderes del mercado por rendimiento neto, cuyo Director Ejecutivo Comercial es Mario Villafuerte Ancira, y es dirigida por Arturo García Rodríguez, firma que recientemente retiró de su nombre la marca GNP, y aquí se presume que este proceso tal vez lo hayan hecho para no embarrar en su mal servicio a su dueña, Grupo BAL, firma que reúne a diversas instituciones, como Industrias Peñoles, El Palacio de Hierro, Profuturo, Médica Móvil, Valores Mexicanos, Casa de Bolsa, Arrendadora Valmex, entre otras, y fue fundada ya hace algunos años por el desaparecido empresario Alberto Baillères.

Pues resulta que lo que tienen de ganonas las Afores, también lo tienen con un pésimo servicio, y en eso sobresale Profuturo, a nivel nacional, y para bien o para mal acá en el nuevo Nuevo León, en Monterrey, en donde esta empresa ofrece un pésimo servicio y aquí en ENTRE LÍNEAS le detallamos lo que ha ocurrido porque lo tenemos documentado bajo un recorrido de varios meses: Resulta que en su sitio web la empresa señala: “En Profuturo, nuestro compromiso es cuidar lo que es tuyo: el que durante años de trabajo construiste y que confiaste en nuestras manos para que tengas el futuro que deseas. Si deseas conocer más sobre tu Afore, administrarla, consultar tu estado de cuenta o proyectar tu futuro, puedes hacerlo de manera sencilla a través de la aplicación (App) móvil Profuturo disponible para iOS y Android. Además, si tienes dudas o necesitas realizar trámites, estamos aquí para ayudarte.

“¡No dudes en explorar todas las opciones que Profuturo tiene para construir un mejor futuro para tus plusvalías!”

¿Y qué cree? Sí, ya lo adivinó, eso en la realidad no sucede, la famosa App de Profuturo no funciona, siempre está caída y los procesos de firmas digitales se caen siempre a la última hora, ya sea desde las casas de los usuarios y clientes, con asesorías de sus propios ejecutivos, a quienes también afectan, o hasta en sus propias oficinas, en donde por cierto no respetan los tiempos de la gente que reciben y los hacen esperar hasta en seis horas, cuando ya se tienen citas programadas, generando costosos gastos en estacionamientos contiguos, donde en promedio se cobran de 30 a 50 pesos la hora, o abusando de adultos mayores, sí, la gente que se ubica entre los 60 y 65 años o más, muchos de ellos la generación en transición que no habían utilizado el servicio de sus Afores hasta que legalmente se prejubilaron.

La famosa App de Profuturo, según los ingenieros expertos en este tema, podría ser tan vulnerable a la inseguridad, por ello tantos candados de seguridad o de plano estaría llena de “parches” técnicos de sus ingenieros que con toda seguridad es hoy por hoy ya todo un Frankenstein que no funciona para nada. Además de que no es nada amigable.

Y para colmo, el asunto central es que, Si usted creyó en el famoso AHORRO VOLUNTARIO, por el rendimiento que pagan, ERROR, pues ahí es donde de plano no le regresan su dinero, sea el monto que sea usted tenga invertido, es su dinero, simplemente porque nunca funciona la APP de Profuturo y lo traen vueltas y vueltas.

Esto sucede en las oficinas de Profuturo GNP en el centro de Monterrey, en la calle de Dr. Coss frente a la Macroplaza, donde toda la gente que asiste ahí tiene que sortear una ciudad que prácticamente está en zona de guerra por las simultáneas obras en construcción del Metro o de las adecuaciones urbanas que hacen nuestros flamantes gobernantes estatales y municipales.

Y aunque Profuturo tenga otra sucursal en el municipio de San Nicolás, no se han dado cuenta que el área Metropolitana tiene ya 16 municipios conurbados, por ello: Aquí le preguntamos a las empresas: Profuturo, Profuturo GNP o Grupo Bal ¿Qué acaso Monterrey o NL para ustedes no es importante?

Tan solo para dimensionar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que, al cierre de agosto del 2023, Nuevo León (NL) tenía 35 mil 042 personas registradas en la Modalidad 40, que es una opción mediante la cual los trabajadores buscan un mejor monto de jubilación, siendo una de las más altas del país.

Así, NL es la segunda entidad con la mayor cantidad de personas registradas en esta opción, superada solamente por la Ciudad de México, que reporta 47 mil 667 personas en esta modalidad. En esa fecha, el IMSS reportó que en todo el país hay 274 mil 959 personas inscritas en la Modalidad 40, por lo que NL representa el 12.74 por ciento del total y la CDMX el 17.34 por ciento, y eso que no consideramos a los pensionados que no están bajo esta categoría.

Especialistas en pensiones destacaron que NL no sólo es una entidad de las que más personas registradas tiene en este régimen, sino que es donde más gente está topada en su pago, que es de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

De verás que no se vale el trato que Profuturo hace para la gente de Monterrey y NL en donde solo se tienen dos oficinas de atención a sus clientes a quienes hacen no solo perder dinero, sino el valioso tiempo de todos los afectados.

Les seguiremos comentando al respecto a ver en qué termina este asunto de Profuturo en NL.

COLOCA BANORTE DEUDA POR 13, 064 MDP

Por otra lado y siguiendo con asuntos de finanzas, nos comparten que Grupo Financiero Banorte (Banorte) informó al público inversionista que hace unos días colocó 13 mil 064 millones de pesos (mdp) mediante la emisión de Certificados Bursátiles Bancarios Sustentables de Largo Plazo.

La emisión se hizo bajo la modalidad de vasos comunicantes con clave de pizarra BANORTE 24X, BANORTE 24-2X y BANORTE 24UX al amparo del programa de emisor recurrente por hasta 70 mil mdp o su equivalente en Unidades de Inversión o cualquier moneda extranjera, autorizado el 15 de diciembre de 2023 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las características de la emisión son con la clave de pizarra BANORTE 24X por un monto de cuatro mil 172 mdp a un plazo de cuatro años y tasa TIIE de fondeo más spread de 0.33 por ciento.

Los certificados con la clave de pizarra BANORTE 24-2X fueron por un monto de tres mil 642 mdp a un plazo de siete años y tasa fija de 9.74 por ciento, y para la emisión con la clave de pizarra BANORTE 24UX fue por un monto de 648 millones de UDIs (equivalentes a cinco mil 249 mdp) a un plazo de 10 años y tasa real de 4.90 por ciento. Las tres emisiones, la calificación asignada por Moody’s Local México fue de ‘AAA.mx’, y por Fitch Ratings de ‘AAA(mex)’.

Sin duda, celebramos que cada vez más se hagan este tipo de procesos financieros sustentables.

PLANTEAN UDEM CAMBIAR LA NARRATIVA SOBRE LOS MIGRANTES EN MÉXICO

Bajo un concepto religiosos, en donde: “La misericordia de Dios es tan grande que decidió salvar al mundo por un indocumentado y un ilegal para dar esperanza a todos los que están fuera de la ley, que somos todos nosotros”, el sacerdote Daniel Groody, vicerrector asociado para la Educación de Pregrado en la Universidad de Notre Dame. presentó su libro Una teología de la migración, El cuerpo de los refugiados y el cuerpo de Cristo, en la Universidad de Monterrey (UDEM).

En la presentación, participaron también monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, y Enrique Omar Cortina Pérez, asistente de coordinación en Casa Monarca, en un panel moderado por Gabriela Zamora, directora para la No Discriminación y Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Igualdad e Inclusión estatal.

El panel se realizó la tarde del viernes, en las salas 10 a la 12 del nivel B de Estoa, ante estudiantes, docentes, colaboradores y directivos de esta casa de estudios.

En su mensaje de apertura del evento, el rector Mario Páez González afirmó que el libro hace una reflexión sobre la teología y la migración, la fe y la justicia, la espiritualidad cristiana y los desafíos del mundo moderno.

Agregó que los principios de apertura, humanismo y servicio de la UDEM lleva a esta comunidad universitaria a ser sensible a las realidades que miles de personas viven en busca de una mejor calidad de vida.

