Francisco Suzano: Retos en los avisos AGACE – VUCEM

Estimados lectores, como bien sabrán el pasado 8 de enero del 2024 se publico en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo que publica el anexo 2 de las RGCE; dicha publicación contiene las fichas de trámite para diversos avisos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dicha publicación trajo consigo, una actualización de trámites que anteriormente se presentaban de manera física en las Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior, del SAT; entre algunos trámites podemos considerar: Avisos de destrucción, Aviso mensual de Submaquila y Aviso de traslado.

Al respecto les compartimos algunas sugerencias de valor agregado, para su consideración y debida presentación:

71/LA Aviso de submaquila: Se tendrá que presentar durante los primeros 5 días de cada mes, considerar la presentación individual y no masiva (cuenta con errores), para una mejor experiencia; de igual forma, considerar para aquellos productos de subensamble la solicitud requiere la manifestación del pedimento, fracción arancelaria y NICO, si bien el bien puede que tenga varios componentes, declarar en lo individual conforme a su Bill Of Material (BOM) y que los pedimentos se encuentren vigentes al momento de realizar el movimiento (no vencidos); no omitimos señalar que la guía correcta de que cargar como anexos son los elementos de la ficha de trámite no los elementos que se visualiza en VUCEM (Son de referencia).

102/LA Aviso para la destrucción de desperdicios: Dicho aviso también tiene áreas de oportunidad para la carga masiva, por lo que se recomienda que previo a la carga, se pueda realizar con mesa de ayuda VUCEM, el ajuste del formato en Excel (columna de consecutivo), de igual forma realizar consultas del anexo 24 de los pedimentos que descargara (consulta de temporalidad y que cuenten con saldos), para la declaración en los formatos; valorar los aspectos de las definiciones de mermas o desperdicios de acuerdo al articulo 2 de la ley Aduanera, así como la correcta declaración en el modulo de materiales utilizados del anexo 24 (colocar % para el cumplimiento de la certificación en IVA e IEPS).

151/LA Aviso de traslado de mercancías: Este aviso tiene varias particularidades, el traslado de Activos Fijos (AF) para los aspectos de la reparación y calibración para su traslado a los talleres o centros de mantenimiento; al respecto considerar que estos proveedores no necesariamente tienen que darse de alta como empresas de submaquila, sin embargo, una de las grandes interrogantes es ¿porque medio se solicitará la prórroga de 6 meses?, por lo que los escritos de aclaración podrá ser de gran utilidad para el contexto de los activos que requieran prorrogar su estadía.

Estas modificaciones no son casualidad, se derivan de la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, donde se busca expedir trámites de manera digital, ahora bien, no dejemos de visualizar estos cambios para los efectos del Plan Maestro de fiscalización 2024 (uso de la inteligencia artificial para procesos de recaudación), en donde se refleja claramente la vigilancia del incumplimiento del programa IMMEX importaciones temporales y permisos de importación.

Con esto sugerimos que los programas tendrán que blindar su Cumplimiento Aduanero, presentando la información de la mejor manera (correlacionado los requerimientos de las fichas de trámite y que esos den soporte en VUCEM; así como la justificación en los caso que lo amerite cuando no aplique algún punto), ya que esto se podrá correlacionar con el análisis de sus operaciones de la DATA STAGE; en consecuencia los planes de contingencia cobran una gran relevancia para recurrir a la Solventación de cualquier requerimiento o en su defecto las causales de cancelación de programa IMMEX, supuestos del artículo 27 decreto IMMEX, derivados de embargos precautorios del artículo 151 y por conducente el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) del artículo 150 ambos artículos de la Ley aduanera, como bien podrá proyectar, elementos de mayor complejidad ameritan la consideración de los medios de defensa como un contrapeso de la estrategia aduanera, el Recurso de Revocación o los juicios de nulidad son elementos clave para la continuidad del negocio.

Generemos grandes experiencias en el cumplimiento del programa IMMEX.

Contacto: susano@claconsultores.com