Pablo García: Importancia de la planeación y gestión del talento

En los últimos años, hemos sobrevivido a diferentes cambios o fenómenos, ya sea políticos, climáticos, laborales, por mencionar algunos. Ante esto, las empresas se ven forzadas a redireccionar o reforzar su planeación estratégica de corto, mediano o largo plazo. Lo cual conlleva, un análisis profundo de distintas vertientes internas (finanzas, procesos, politicas, estructura organizacional, talento, etc) y externas (competidores, mercado, gobierno, comunidad, etc.).

Para tener un soporte solido para realizar esté proceso cíclico de constantes cambios, refuerzo la importancia de la planeación y gestión del talento, la cual veo a tres jugadores importantes para su logro:

1.- Recursos Humanos. - Todo el equipo: Es quien propone las diferentes metodologías para desarrollar las capacitaciones y habilidades de los colaboradores, crea el plan de capacitación de acuerdo con los perfiles, da seguimiento a la estrategia y se asegura de que se cumpla.

2.- Empresa. - Dirección General: Analiza lo que recursos humanos propone, apoya la estrategia para desarrollar el talento y se asegura de que el cascadeo sea el adecuado.

3.- Liderazgo. - Todos los colaboradores. Es la parte más fundamental, el liderazgo es una herramienta clave para el buen funcionamiento de las empresas. Son los responsables de transmitir la cultura de la empresa, ser la guía para el logro de objetivos, ser ejemplo para su equipo y motivarlos, actuar con responsabilidad, por mencionar algunos.

El punto al que quiero llegar es que el liderazgo sí es dirigido en su mayoría a los que tienen colaboradores a cargo, sin embargo, les comento que no es ley. Todos desde nuestra posición o nivel jerárquico, tengamos o no colaboradores a cargo, debemos desarrollar la habilidad del líder. Tal y como lo comenta Robin Sharma en su libro el Líder que no tenía Cargo, el cual me atrevo a mencionar 4 puntos clave:

- No hace falta tener un cargo para ser líder: IMAGE

- Innovación: cada día pensemos que como hacer las cosas de manera más eficiente.

- Maestría: aspiremos a ser mejores en lo que hacemos.

- Autenticidad: seamos la mejor versión de nosotros mismos.

- Gran valor: tener seguridad en ti mismo, atreverte a ser el mejor.

- Ética: ser honestos, ser digno de confianza y tratar a los demás como nos gustaría que fuéramos tratados.

- Las épocas turbulentas crean grandes líderes: SPARK

- Sinceridad: comunicación clara y sinceridad absoluta, que sepa inspirar a los demás.

- Priorizar: céntrate en lo mejor y olvídate del resto.

- La Adversidad crea oportunidad: cada adversidad trae consigo un bien.

- Responder y no reaccionar: conviértete en el origen de la solución.

- Kudos: festejar tus esfuerzos y el de los demás.

- Cuanto más profundas sean tus relaciones, más fuerte será tu liderazgo: SERVE

- Ser servicial: haz siempre las cosas buscando un bien común.

- Escuchar: comprender a los demás.

- Relacionarse: conecta con tus compañeros y clientes.

- Valorar la diversión: diviértete mientras realizas tu trabajo.

- Estimar y Cuidar: cuida a tu equipo, a tus clientes y compañeros.

- Para ser un gran líder, primero hay que ser una gran persona: SHINE

- Saber percibir: percibir con claridad las condiciones y las circunstancias que nos rodean.

- Hacer ejercicio y cuidar la salud: mantén tu salud en el nivel más alto y lo demás se alzará con ella.

- Inspiración: Haz lo necesario, para ser la persona más entusiasta.

- Nutrir los lazos familiares: cultiva una buena relación con tu familia y amigos, ellos estarán siempre en tu vida:

- Elevar tu estilo de vida: vive la vida a lo grande, solo se vive una vez.

Cuando leí estos puntos, reflexioné y me cuestioné: ¿realmente es obligación de los líderes (con gente a cargo) los que deben desarrollar a los colaboradores para lograr los objetivos? Mi respuesta es que todos tenemos la obligación de ser líderes.

Logrando está conciencia en cada uno de los colaboradores, se pudiera decir que la planeación estratégica sería mucho más fácil ejecutarla y tener bases solidas para el cumplimiento de los resultados.

El autor es miembro del Comité Laboral en Index Nuevo León.