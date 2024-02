Víctor Romero: Hiperconectados

Como alguna vez lo planteó el ex CEO de Google “La tecnología será vestible, conectada todo el tiempo y en cualquier lugar” y así es ya.

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para la leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Los lentes Vission Pro de apple, me parece que es la máxima representación de estar hiperconectados; un híbrido entre los lentes virtuales, que no se ve absolutamente nada salvo el contenido en la pantalla dentro de una especie de gogles y los lentes que hace algunos años presentó la marca Epson; que en el cristal de los lentes permitía ver información sin perder visibilidad, bueno pues apple me parece que logró la experiencia de los lentes virtuales teniendo visibilidad completa.

Por otro lado, Ray Ban; aunque ya tienen tiempo en el mercado, sus lentes inteligentes permiten tomar foto y video, así como el audio para atender una llamada o escuchar música conectado por bluetooth al teléfono.

Por último, muchas embarcaciones chicas y también muy grandes como los cruceros cuentan con internet satelital y en muchos casos con instalaciones sencillas como lo es starlink.

El estar conectado, me parece es un servicio que agrega mucho valor al servicio o producto, me ha llamado la atención que huéspedes que utilizan Airbnb, ponderan muy alto la velocidad del internet (ancho de banda) sobre otros beneficios que pueda brindar la propiedad.

Hoy es posible viajar y estar conectado al 100% incluso durante el trayecto, por $ 8.00 dólares, puedes tener internet durante todo el vuelo, por carretera, las coberturas de telefonía celular 5G, cada vez cubren más terreno y por mar, también los grandes cruceros ofrecen paquetes de internet; suficiente hasta para realizar una videollamada.

Estar conectados tiene muchas ventajas, pero también grandes retos, entre ellos el no parar de trabajar y esto repercuta en la salud; que los niños y jóvenes no convivan de forma personal con otras personas de su edad y que sus relaciones sean mucho mejores en la virtualidad, llegando incluso a perder el sentido de la realidad.

Recuerdo haber escuchado una entrevista de un joven que asistió a una fiesta virtual y que estuvo platicando con una chica (bueno, en realidad con su avatar) hasta las 5 de la mañana. ¿Se imaginan una boda virtual o vivir juntos de forma virtual?, yo no y tampoco me gustaría vivirlo.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, con una tarde espectacular. Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!