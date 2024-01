Raquel Romero: La migración

México se encuentra en medio de una problemática evidentemente insostenible si continua con los números con los que cerró el año fiscal 2023 en Estados Unidos que cuantifican un aproximado de 3 millones de personas migrantes detenidas según los datos oficiales de la Patrulla Fronteriza de ese país.

Pero surge una pregunta muy importante, esta situación imparable de la llegada de miles y miles de personas migrantes, ¿Es un problema o puede ser una oportunidad?, y la respuesta va a depender mucho de la óptica de quien tenga la responsabilidad de la implementación de la política migratoria en el próximo sexenio en México.

Si sigue siendo una política restrictiva sin enfoque de derechos humanos integrales, seguirá siendo un verdadero problema para la nación; a diferencia que le cambiemos el enfoque de ser un tema restrictivo y de negaciones a un tema con enfoque humano, integral y también porque no decirlo, productivo.

Del total de la población migrante extranjera el 65% son hombres y el restante mujeres en edad productiva (18 a 55 años) con conocimientos básicos, como leer, escribir, sumar y restar, tienen conocimientos del campo, de la ganadería, han desarrollado un oficio en sus países de origen, tienen experiencia laboral formal o informal, son personas con vida productiva, que al tener una oportunidad de empleo, estas personas, podrían poner en la balanza de su vida sí continuar con un viaje sumamente arriesgado al punto de perder la vida o quedarse y estabilizarse en México, y específicamente en el estado de Nuevo León, para quienes resulta atractivo por la cantidad de vacantes que se exponen a la vista de las personas recién llegadas, donde en sus países de origen deben de buscar las oportunidades de empleo hasta por debajo de las piedras, pero que al llegar a la gran ciudad de Monterrey y su metrópoli, les resulta atractivo ver anuncios de: “tenemos vacantes para ti”, “únete a nuestro equipo de trabajo”, que para las personas que vienen buscándose la vida desde miles de kilómetros atrás esto es como encontrar agua en el desierto, pero al tener una política migratoria tan restrictiva, que no les permite que una persona migrante pueda obtener un documento que le permita acceder al empleo formal, complica el entorno de la población migrante, y pasa de ser gente que puede brindar su fuerza laboral a volverse personas que únicamente tienen tres caminos establecidos ante la poca o nula posibilidad del acceso productivo laboral y son: la mendicidad, la delincuencia o continuar su viaje con total incertidumbre.

Por eso es importante analizar como vamos actuar ante la llegada de tantas personas que vienen huyendo de sus países, quienes les han cerrado las puertas de las oportunidades por temas políticos, dictaduras, poco empleo, mala calidad de vida sin acceso a servicios básicos, delincuencia y que en esta búsqueda por una vida mejor, el norte de la republica mexicana, se vuelve muy atractivo, pero si no hay un enfoque totalmente diferente en la migración a lo que ha venido sucediendo en los últimos 10 años, no podemos volver esa problemática en oportunidad, que en términos laborales podrían convertirse en fuentes de empleo cubiertos, generación de una económica como la que se dinamizó en territorio americano por la llegada de personas migrantes que realizan empleos agrícolas o industriales que metieron un acelerador a la económica, y que se podría replicar el mismo modelo en México, volviendo la migración en una excelente oportunidad para la economía de un estado y por ende de un país, porque tener una problemática que crece como bola de nieve, es mejor brindar espacios laborales a estas personas migrantes y tenerlos dentro de un marco legal y con acceso a empleos formales que mejoran la economía, evitando así, que al verse limitados al acceso a un empleo, sigan engrosando las filas del trabajo informal como ya está ocurriendo en el centro de Monterrey, donde al caminar por la principales calles del comercio informal en el centro de la ciudad, se pueden escuchar los diferentes acentos extranjeros ofreciéndote variedad de productos, y esto se debe a que el hambre y la necesidad de un techo, no tiene nacionalidad ni pueden esperar un permiso migratorio.

La autora es ex-Cónsul General de El Salvador con jurisdicción noroeste de México, experta en migración, asistencia humanitaria y relaciones comerciales México – Centroamérica, defensora derechos humanos de la población migrante en México y Presidenta de la Asociación Libre Mariposa AC.

