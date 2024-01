Hermes Cruz: Transformación de RH mediante IA y HDA

Siendo Nuevo León un estado que siempre está buscando nuevas inversiones, donde gran número de compañías extranjeras y mexicanas buscaron asentarse y las mejores escuelas de México proporcionan un gran abastecimiento de talento único, es importante analizar el recurso humano, pero es importante analizarlo desde una perspectiva ingenieril, con tendencias, con datos, con información, esto con el fin de soportar mas la toma de decisiones y establecer la función de Recursos Humanos como un socio estratégico del negocio.

La “HR Data Analytics”(HDA) y la implementación de tecnologías para recursos humanos son cruciales en el panorama empresarial actual. Estas herramientas permiten tomar decisiones más informadas, optimizando la gestión de talento y mejorando la experiencia de los empleados.

En su obra “Data-Driven HR”, el autor John Boudreau destaca la transformación que la analítica de datos puede generar en la función de recursos humanos. Boudreau subraya cómo el uso efectivo de datos puede ofrecer “insights” valiosos para la toma de decisiones estratégicas, desde la contratación hasta el desarrollo profesional. Otro pensador influyente en este campo es Josh Bersin, cuyo libro “Becoming Irresistible: A New Model for Employee Engagement” aborda la importancia de la experiencia del empleado. Bersin aboga por la implementación de tecnologías que no solo optimicen procesos, sino que también mejoren la conexión emocional de los empleados con la empresa.

En mi experiencia, he observado cómo la adopción de la HDA ha permitido a las organizaciones identificar patrones de desempeño, anticipar necesidades de capacitación y personalizar programas de desarrollo. Sin embargo, es esencial abordar los desafíos éticos y de privacidad asociados con la implementación de estas tecnologías. La transparencia en la recopilación y el uso de datos es clave para construir la confianza de los empleados y garantizar un enfoque ético en el aprovechamiento de la HDA y la Inteligencia Artificial (IA).

La HDA y la implementación de tecnologías para recursos humanos son esenciales para construir organizaciones ágiles y centradas en el talento. La adopción responsable de estas tecnologías no solo potencia la eficiencia operativa, sino que también impulsa una cultura organizacional centrada en el desarrollo y el bienestar de los empleados.

Para que las empresas comiencen a explorar la IA con HDA, es fundamental seguir prácticas que faciliten una transición efectiva hacia estas tecnologías:

1. Evaluar las Necesidades y Objetivos: Antes de adoptar cualquier solución, las empresas deben evaluar cuidadosamente sus necesidades y establecer objetivos claros. Entender qué problemas específicos se quieren abordar con la IA y HDA

2. Garantizar la Calidad de los Datos: La precisión de los resultados de la analítica de datos depende de la calidad de los datos de entrada. Las empresas deben asegurarse de tener sistemas sólidos para la recopilación y gestión de datos, evitando así sesgos y errores que puedan afectar las conclusiones

3. Alineación con Estrategia Empresarial: La implementación de IA y HDA deben estar alineadas con la estrategia general de la empresa. La tecnología debe ser un habilitador para lograr metas y objetivos, mejorando la gestión del talento y la toma de decisiones

4. Considerar Aspectos Éticos y de Privacidad: Anticiparse a posibles preocupaciones éticas y de privacidad es esencial. Establecer políticas claras y transparentes sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos garantiza la confianza de los empleados y cumple con las regulaciones

Al seguir estas prácticas, las empresas estarán mejor preparadas para aprovechar el potencial de la IA y HDA, mejorando la eficiencia en la gestión del talento y fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones basadas en datos.

El autor cuenta con más de 17 años de experiencia como líder de la función de RH en distintas empresas internacionales, es asociado de ERIAC e integrante del Comité Organizador del FORO ERIAC 2024. Profesor de Cátedra en el Tecnológico de Monterrey.

