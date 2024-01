Sara Lozano: Seis años después y ahogados en la contaminación

Desde el inicio del otoño circulan fotografías un día sí y otro también de la nata sobre la ciudad. Este año arrancó con la noticia de que los hospitales estaban saturados por enfermedades respiratorias.

El asunto en Monterrey no es nuevo, desde la administración anterior las autoridades hacen malabares con la información y no entran en la solución del problema. En febrero de 2018 el asunto de la contaminación se iba a resolver con la verificación vehicular. Esa solución simplista se abordó en esta columna bajo la perspectiva de los Derechos Humanos que venían violentándose al mantener índices altísimos de contaminación, así como de la posible manipulación de las cifras oficiales. http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/contaminacion-y-derechos-humanos

Seis años después estamos peor.

Desde entonces la información oficial siendo cuestionable porque no refleja la realidad y evidencia la intención de no tocar ni a la refinería, ni a la industria enquistada en la ciudad; de no resolver las deficiencias en el sistema de transporte pública que provoca la inminente necesidad del vehículo propio; de no reformar las leyes para prevenir la contaminación, resolver los problemas actuales y sancionar a los actores contaminadores de agua y aire.

Ni siquiera necesitan encontrar el hilo negro, funcionan modelos fiscales que retienen ganancias para su inversión en educación, investigación, tecnología e innovación que revierta los desechos inminentes de la industria, o bien, que diseñe nueva tecnología para reducir/eliminarlos; que prevén subsidios para catalizar el consumo de esta nueva tecnología en diferentes ámbitos.

Todo indica que va a tener que ser la ciudadanía la que por algún ponga a trabajar a las autoridades porque la industria y el transporte público representan intereses económicos y políticos a los que nadie ha querido tocar aún a costa de la salud pública.

Diferentes activistas y organizaciones de la sociedad civil convocan este domingo a un plantón ciudadano para cerrar la refinería (11am – Macroplaza) y ya se plantean solicitar un referéndum el próximo año para la clausura de la refinería.

En este año electoral es estratégico escuchar y dimensionar el compromiso que ofertarán las candidaturas en campaña, así como la capacidad para atender las demandas ciudadanas.

Como en el 2018, se sigue violentando el derecho a la salud, la autoridad sigue ejerciendo violencia contra la ciudadanía al no tomar seriamente las cartas en los asuntos de alta incidencia en problemas respiratorios, incremento de cuadros alérgicos en cantidad e intensidad, además de las otras enfermedades originadas por la inhalación permanente de partículas contaminantes.

Y desde entonces sabemos de dónde proviene la contaminación, ¡ya no lo dejemos pasar!