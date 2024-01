Víctor Romero: El Tipo de cambio y la tecnología

El tipo de cambio afecta a unas industrias y beneficia a otras; el mercado de tecnología que en su mayor parte es de importación, ha sido beneficiado en estos últimos meses al tener tipo de cambio bajo respecto al dólar.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

En estos días, algunas casas de bolsa e instituciones financieras han empezado a compartir sus pronósticos para el 2024, que es un año importante porque venimos de tener tasas altas, es una año de elecciones en México y el tipo de cambio en México respecto al dólar ha sido bajo; sin embargo los analistas estiman que el tipo de cambio empiece a subir a partir del mes de febrero hasta alcanzar 18.50 - 18.70 pesos por dólar.

Pero como un buen amigo alguna vez me dijo: “El que intenta predecir el futuro, es altamente probable que se equivoque”, así que estas predicciones habrá que tomarlas con cierta precaución.

En el mercado de la electrónica de consumo, generalmente estos ajustes de tipo de cambio tardan un cuarto de año para reflejarse, que es cuando los fabricantes hacen sus ajustes en sus listas de precios.

Otro dato interesante que escuché ayer en una conferencia son las tasas de interés, si Estados Unidos empieza a bajar tasas, México muy probablemente lo hará también y con ello los créditos también ajustarán sus tasas a la baja y esto ayuda a las empresas a adquirir deuda para crecimiento más barata.

Si usted tiene planeado invertir en tecnología, creo que el primer semestre del año es un momento adecuado, primero para asegurar un tipo de cambio atractivo y la segunda que, en el mes de mayo y junio es cuando se encuentran ya disponibles en el mercado los nuevos lanzamientos que se hicieron en el CES 2024 en Las Vegas Nevada.

Así es como las finanzas y la tecnología empatan, al igual que la mayoría de las industrias, al final del camino, la industria de la tecnología se mueve porque hay quienes la necesitan y pueden pagar por ella, por eso es importante el tipo de cambio, que la inflación esté baja y que las tasas de los créditos sean baratas; como consecuencia se genera volumen de ventas, se hace economía de escala y bajan los precios.

Hoy me di una vuelta por un centro comercial al sur de la ciudad en Monterrey y me encontré con una cafetería pet friendly (me apoyó porque llevaba a Kira, mi perrita, les comparto foto en X) y disfruté de un espresso elaborado con un blend de la casa con granos de diferentes regiones del sureste mexicano. Por cierto les mando un saludo a los chicos de Kali, siempre muy atentos.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!

P.D. A disfrutar de un fin de semana de NFL y abierto de Australia de tenis