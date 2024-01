Víctor Romero: 2024 será 8K

Ya está próxima a celebrarse la feria más grande de electrónica deconsumo en el mundo, el CES (Consumer Electronic Show), que inicia el próximo martes 9 de enero y finaliza el viernes 12 de este mes.

Feliz año queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología.

Este año inició muy movido, el martes 2, ya estaba trabajando con mucho entusiasmo; para mi sorpresa, muchos colegas y amigos también iniciaron el año a tambor batiente, eso significa que hay mucho trabajo y muchas oportunidades en este momento.

2024, en el tema de video, los gigantes coreanos y demás marcas, estarán presentando la actualización de sus modelos en 8K para todas sus versiones, también veremos mejoras en la tecnología OLED; más brillante y con un mayor número de horas de vida.Micro led, también estará acaparando la atención, sobre todo porque con esta tecnología (de módulos) se pueden configurar pantallas de más de 200″ en diagonal.

Los proyectores, no se quedarán atrás en cuanto a resolución 8K, sobre todo los de tiro ultracorto que han ganado mercado en lo residencial; son muy estéticos, al menos ya no se ve el proyector gigante colgado a media sala de tv, lo único que me genera conflicto en lo personal es que se requiere paciencia, cuando lo mueven para la limpiar el área (mueble) o si hay pequeños en casa. A mí me gusta mucho que quede perfectamente enfocado y alineado dentro de la pantalla de proyección.

En cuanto a salud y electrodomésticos, la inteligencia artificial es un jugador importante para todo lo que se puede medir desde un dispositivo personal (temperatura, ritmo cardiaco, actividad cerebral, sueño, etc) o bien, cocinar o lavar de forma personalizada sin necesidad de programar los equipos; la inteligencia artificial podrá predecir la cocción ideal de un platillo en base a los hábitos de la persona o el ciclo de lavado preferido.

Los vehículos autónomos; más eficientes, efectivos, con dispositivos y sensores mucho más discretos, no olvido el primer carro autónomo que se presentó hace ya varios años en el CES, el GPS era un equipo enorme en el techo del auto.

Como siempre, el CES no deja de sorprenderme, con más de 4,000 exhibicionistas y 1000 startups, seguro será lugar en donde se presenta el mayor número de innovaciones.

Hoy acompañé la escritura con un café árabe, veamos que nos depara el destino al final de la taza; elaborado con granos de la región de Coatepec, Veracruz, un blend de 3 diferentes granos en 2 versiones de tostado, de aroma intenso, pero acidez baja, con un toque de cítricos.

Les deseo un extraordinario año y fin de semana, que sea un 2024 lleno de grandes bendiciones, salud y prosperidad.