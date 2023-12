Marlene Rocha: La importancia de la pertenencia en nuestros trabajadores

Este 2023 fue un año lleno de muchos retos, cambios, actualizaciones y tendencias relacionadas a nuestros entornos laborales, como lo son temas de tecnología, bienestar, inclusión, etc, de los cuales todos son importantes, solo hay pautas que cada empresa tiene que ir analizando de como aplicarlas, en que momentos, etc, ya que el teletrabajo (como mencionar un ejemplo) no puede aplicar para todos, por los procesos o atenciones que se tienen en cada empresa.

Pero el hablar de una “formación y desarrollo” en nuestros trabajadores es de suma importancia ya que genera un sentido de pertenencia con la empresa.

El sentido de pertenencia en el trabajo es la sensación de que uno es parte de algo más grande que uno mismo. Es la sensación de que uno es valorado y apreciado por su organización y sus colegas.

Los empleados que se sienten parte de su empresa son más propensos a estar comprometidos y motivados en su trabajo. También son más propensos a permanecer en la empresa y a contribuir a su éxito.

Que a pesar de cualquier cambio que la vida laboral vaya generando, el trabajador se sentirá, a gusto, contento, feliz, ayudando a evitar temas de rotación y creando trabajadores con una trayectoria laboral importante.

La pertenencia al trabajo se basa en el trabajo del psicólogo Abraham Maslow y su jerarquía de necesidades. Para Maslow y otros investigadores, la necesidad de pertenencia y amor se sitúan en el centro de la pirámide de las necesidades humanas, por encima de las necesidades físicas básicas, pero necesarias antes de alcanzar la necesidad humana máxima de “autorrealización”.

El sentimiento de pertenencia en el trabajo es importante porque influye en el rendimiento de la organización y en el bienestar de los colaboradores. La pertenencia es necesaria para sacar lo mejor de cada uno en el trabajo.

Si los colaboradores no experimentan un sentido de pertenencia, es más probable que se sientan inseguros sobre su lugar en la organización y sientan menos libertad para ser su auténtico yo. Y esa inseguridad afecta su rendimiento, su creatividad y su capacidad y voluntad de colaborar.

Hay muchas cosas que las empresas pueden hacer para fomentar el sentido de pertenencia en el trabajo. Algunas de estas cosas incluyen: Fomentar una cultura transparente y abierta: Las empresas deben crear un entorno en el que todos se sientan cómodos siendo ellos mismos.

Esto significa respetar las diferencias individuales y crear un ambiente de apoyo y colaborativo; Ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional: Las empresas deben proporcionar a sus empleados oportunidades para aprender y crecer. Esto puede incluir capacitación, oportunidades de desarrollo profesional y oportunidades de liderazgo; Celebrar los éxitos y fomentar la colaboración: Las empresas deben celebrar los éxitos de sus empleados. Esto puede ayudar a los empleados a sentirse valorados y apreciados por su trabajo; Crear un ambiente laboral agradable. Las empresas deben crear un sentido de comunidad entre sus empleados.

Esto puede incluir eventos sociales, programas de voluntariado y otros esfuerzos para fomentar la conexión entre los empleados; Fomentar el trabajo en equipo: El fomento del trabajo en equipo es una parte importante de crear un sentido de pertenencia en el trabajo. Cuando los empleados trabajan juntos para lograr un objetivo común, se sienten más conectados y comprometidos con su empresa; Reconocer y compensar logros.

Todas estas prácticas, hacen sentir a un trabajador a gusto en su lugar de trabajo que hasta se transmite de boca en boca.