Yadira Padilla: Accountability… y el bienestar individual

Estamos cerrando el año 2023, ¡Que privilegio llegar a este momento! ya que nos brinda la oportunidad de dar un vistazo atrás y recordar muchos acontecimientos que vivimos, definitivamente muchos muy buenos y maravillosos, y otros que nos marcan y dejan huella tanto en lo personal como profesional.

Aquellos llamados “desastres naturales”, que nos sacuden una y otra vez:

Sequías en diferentes continentes, agravadas por el impacto del calentamiento global, inundaciones repentinas en diferentes lugares del mundo, con tristeza recordamos lo que hizo Otis en el estado de Guerrero. Otras que por desgracia fueron producidas por los seres humanos, conflicto en la franja de Gaza. Es probable que, si hiciéramos un recuento de cada una de las afectaciones de este año, estaríamos devastados emocionalmente, posiblemente nuestro cerebro hace una discriminación selectiva para no estar conscientes de aquellas noticias que nos dañan, lo interesante es que en ocasiones, aunque no lo tenemos en nuestras prioridades de pensamiento, todo eso, sigue en nuestro inconsciente.

En diferentes webinars o conferencias se nos habla de la importancia del bienestar, well-being, o temas como la salud integral (incluyendo la emocional-mental) de los colaboradores, así como la relación que tienen con el compromiso y productividad en las organizaciones.

Según últimos estudios de Gallup “Una fuerza laboral altamente comprometida puede tener una rentabilidad 21% mayor y una productividad 17% mayor, que las empresas con una fuerza laboral no comprometida.” Como consecuencia, muchas de las empresas realizan grandes esfuerzos para atender estos aspectos; buscando otorgar oportunidades que promuevan un beneficio al asociado y con ello mejorar la calidad de vida y eso, es digno de agradecer.

Todo esto me lleva a la gran pregunta, que me gustaría dejarles, para lograr una reflexión-acción para estas fechas ¿Y yo, qué estoy haciendo para cuidarme, y tener bienestar? Reconociendo que las empresas no pueden hacerlo todo, ¿Qué hay de mi responsabilidad por mantenerme sano? Recordemos una de las frases célebres que refuerzan esta reflexión “Sé el Cambio que quieres ver en el mundo” atribuida a Mahatma Gandhi, líder pacifista hindú, que nos lleva a pensar primero en lo que está de mi lado, en todo aquello que está bajo mi responsabilidad.

Son importantes todos los esfuerzos de las organizaciones para buscar el bienestar de los colaboradores, así como también sería de gran ayuda, que muchos desarrolláramos la competencia de “accountability”; no solo para cuestiones laborales, sino para lograr la conciencia e importancia de la salud integral que cada uno debemos de tener. Aquí algunos consejos para fomentar la auto-responsabilidad:

- Cuestionarte si hay algo en lo que tu puedes mejorar, y si no lo has hecho, que puedes comenzar hacer. Decretarlo verbal o por escrito.

- Reconocer tu vulnerabilidad, y si hoy no se alcanzó el objetivo, siempre se puede volver a intentar.

- Reconocer los éxitos y celebrar, para fortalecer ese deseo de alcanzar los resultados deseados.

Deseo felices fiestas y que el próximo año sea de beneficio para usted y su familia.

La autora es Consultor y Coach Ejecutivo, Master en Desarrollo Organizacional, Asociada de ERIAC Capital Humano y Líder del Comité Sentido Humano de la misma asociación.

Contacto: contacto@eriac.com.mx