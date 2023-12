Víctor Romero: Campañas diferentes para el 2024

Samuel García y Mariana Rodríguez, sacudieron la percepción de lo que es una campaña, aunque lleva la misma base, el uso de la tecnología cambió la forma de hacer campaña.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de esta semana de café y tecnología.

¿Usted ya ha usado GPT Chat?, sino lo ha hecho, se lo recomiendo, este chat basado en inteligencia artificial, puede apoyarle en buscar información, realizar programación en diferentes lenguajes, hacer un mensaje a la medida para una audiencia en específico.

El uso de las redes sociales, materiales audiovisuales disruptivos (y con esto, no me refiero a que se tienen que ser grandes inversiones) y creativos en dónde se manda un mensaje conciso y muy visual, taladrarán en la mente del público.

Anteriormente, las campañas se ganaban con estructura y como decían los candidatos: con las 3 “S”; Suela, Saliva y Sudor. Para el 2024, sí será importante pero no esencial, el impacto que se tiene a través de las redes sociales es impresionante, para bien y para mal.

¿Se imagina usted una campaña llevada mediante anuncios en la televisión?, si usted tiene hijos adolescentes, seguramente los ve muchas horas consumiendo información y entretenimiento desde sus teléfonos. Por ahí es donde los próximos candidatos conquistarán a su audiencia, pero muy importante, siendo auténticos, que su historia realmente inspire a los jóvenes, de no hacerlo así, se corre el gran riesgo de que la abstención gane terreno y definitivamente eso no ayuda.

Creo que la votación será por el candidato y no por el partido, por lo que habrá que darse el tiempo de conocerlo, con tanta información en internet, no tenemos pretexto para no hacerlo.

Los partidos políticos, con tantos cambios y alianzas, que por cierto, años atrás no se hubieran creído, es muy probable que terminen como en Estados Unidos, 2 partidos, pero bueno, este tema se lo dejamos a los politólogos.

Las pantallas de led instaladas como espectaculares, también serán jugadores importantes en las campañas pudiendo darle vuelo a la imaginación. Como en las películas de ciencia ficción, veremos a los candidatos dando un mensaje en la pantalla instalada en la fachada de algún edificio.

Lo más importante, es actualizar su credencial de elector y por supuesto, separar el día de la elección para salir a ejercer nuestro derecho al voto.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos, ah!, por cierto, ¿les gustan los conciertos navideños?, les dejo una invitación en twitter.