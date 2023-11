Héctor Zuno: Samuel García, ¿que lo llevó a ir ahora y no después?

La semana pasada inició finalmente el periodo de precampañas para la elección de candidatos a la presidencia de México. Fecha que pasó desapercibida para muchas personas, que vienen presenciando las campañas adelantadas de Morena y de la oposición desde hace meses.

El que sorprendió y a la vez no, fue Samuel García, quien tras varios meses de incertidumbre y entre fuertes críticas decidió lanzarse por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.

Existe mucha especulación sobre las razones detrás de esta decisión, él mismo ha dado respuesta a algunas de ellas y ha expuesto en diferentes espacios sus motivos.

Samuel, se ha llevado la atención de las redes sociales en estos primeros días de precampaña y en poco tiempo se ha empezado a percibir como el caballo negro que le puede dar un gran susto a la oposición, cuya campaña viene a la baja.

Quizás este fenómeno nos puede ayudar a entender un poco lo que hay detrás de que el gobernador de Nuevo León haya tomado una decisión así.

Lo primero que debemos poner en el tablero, es que entre los votantes que no comulgan ni con Morena, ni con la oposición, desde el nombramiento de Xóchitl y Claudia, se percibía una insatisfacción notable, al considerar que seguía haciendo falta un candidato distinto.

De pronto parecía que Marcelo Ebrard podía ser ese candidato moderado, capaz de seducir al votante indeciso, sin embargo, al no ganar la elección interna de su partido, la oportunidad de cautivar a este segmento se mantuvo vigente y MC ha decidido aprovecharla.

En segundo lugar, está el hecho de que Samuel García naturalmente tiene más facilidad de encajar con el voto joven, al estar por su edad y sus propuestas mucho más cerca de la generación millennial y centennial (Z).

Su competencia son dos personas de 60 años, que no podrían de forma genuina conectar con la mentalidad de jóvenes con los que mantienen una diferencia de 20 o 40 años de edad.

Todo esto se potencia al considerar que es el candidato con más exposición en redes de la tercia que busca alcanzar la presidencia. Tan sólo su spot de lanzamiento triplicó o cuadruplicó el alcance que tuvieron sus competidoras en todas las redes sociales.

Una tercera razón que identifico es el hecho de que Samuel llega a irrumpir en una elección que inicialmente era entre dos narrativas: la del partido que gobierna, contra la de los partidos que gobernaban.

Cada una con sus propios matices, ventajas y desventajas, son las narrativas o ideas que sostienen a dos candidatas que se han propuesto defender a toda costa a sus respectivos partidos y movimientos.

Samuel llega con una visión distinta y hace un esfuerzo por alejarse de la campaña tradicional, elevada sobre la estructura partidista. En cambio, está buscando centrar las miradas en, lo que desde su propio punto de vista, él representa: un proyecto de futuro, no del pasado, ni del presente.

Finalmente, considero que no está demás tener en mente que Samuel viene de una inercia ganadora, tras llevarse una senaduría y la gubernatura de Nuevo León de forma consecutiva y cuando en ninguna de ellas era considerado el favorito.

Podemos estar de acuerdo en que Nuevo León no es México y ganar elecciones en ese estado no se compara con competir por la presidencia, eso sin duda. No obstante, debemos también dejar en claro de que estamos hablando de alguien que está acostumbrado a ganar, aun cuando los números no lo favorecen.

Y aunque aún está lejos del primer lugar, a meses de que inicien las campañas, se percibe que no está tan lejos del segundo.

En el supuesto de que pronto logre superar a Xóchitl Gálvez y a la oposición, entonces viene la pregunta obligada, ¿todos estos factores y cualidades le alcanzan para ganarle a una Claudia que trae detrás todo el poder del partido gobernante?

La respuesta el día de hoy es no, no le alcanza, pero nadie puede estar seguro de nada y las campañas oficialmente todavía no empiezan.

De aquí al domingo 02 de junio del 2024, faltan muchos días y mucho camino por recorrer.