Víctor Romero: Yo Robot

“Es un mundo donde los robots se han vuelto tan poderosos que pueden controlar o manipular a los humanos sin su conocimiento” fue la advertencia que lanzó el robot humanoide ameca.

Ameca es un robot desarrollado por la empresa Engineered Arts con sede en el Reino Unido; lo interesante de este robot es la combinación de robótica, que con unas centenas de actuadores (dispositivo que convierte impulsos eléctricos en movimiento) e inteligencia artificial, que da una apariencia completamente humana y parecería tener consciencia.

Recordarán la película HER, en donde una persona se enamora de su computadora, bueno, creo que el objetivo de esta carrera de diseñar un robot que conviva con las personas; ameca, optimus, cyberone entre otros robots, traen a la realidad la ciencia ficción de hace un par de décadas atrás o más como fue el caso de la caricatura de los supersónicos.

El objetivo de la tecnología es facilitar las actividades de los seres humanos y de esta forma, poder utilizar nuestro tiempo en actividades “prime”; es decir, actividades con propósito, para acercarnos a cumplir nuestra misión y/o sueños.

El mes pasado me tocó participar exponiendo un tema en donde se toca el tiempo cronos y el tiempo Kairós, para tener una referencia, el tiempo cronos es lo que conocemos hoy en día como el tiempo calendario; 365 días es un año, 24 horas es un día y así sucesivamente. Para el tiempo Kairós, representa un lapso indeterminado en lo que sucede algo importante.

Traigo a colación estos 2 conceptos, porque al profundizar en ellos, concluí que los años que vivimos en la tierra son muy pocos; por ello es importante la tecnología, por el simple hecho de la teoría de apalancamiento.

¿Se visualiza usted, supliendo todas las actividades que no le gusta hacer o que simplemente no le permiten avanzar hacia sus objetivos?, bueno, ahí es donde entra la tecnología, es quien nos apalanca para liberarnos de actividades y poder tener más tiempo para darle una verdadera intención (proyectos, sueños, etc).

Tenemos ya muy cerca robots que puedan estar a nuestro servicio, podrán seguir instrucciones, tomar decisiones (en base información histórica, big data), simular sentimientos, pero no podrán tener un alma; el riesgo es que la simulación del sentir de un robot, como seres humano nos afecte al creer que nos sentimos amados cuando en realidad detrás de esto hay trillones de datos que utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones.

Pronto podrá pedir su robot en línea y los veremos circulando por las calles y centros comerciales

