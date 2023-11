Francisco Javier Orozco: Educación digital, la llave maestra para la inclusión financiera

Amigas y amigos lectores, imaginen un mundo donde cada decisión financiera se haga con confianza y conocimiento: desde abrir una cuenta bancaria hasta invertir en acciones. Este sería el potencial que deberíamos estar impulsando en la educación financiera, al ser llevada de la mano con la educación digital. Sin embargo, el mundo digital sigue estando más lejos que un simple click.

La brecha digital separa a la sociedad en dos, aquellos con acceso y habilidades para utilizar la tecnología digital, y aquellos que no. Así de simple. Según el Banco Mundial, más de la mitad de la población total carece de acceso a internet básico. Esta brecha se traduce directamente en una barrera para la educación financiera, donde el conocimiento es poder y el acceso a este conocimiento está desproporcionadamente distribuido.

La alfabetización digital no solo permite a las personas utilizar los servicios financieros, también les ayuda a comprender y aprovechar estos servicios para mejorar su bienestar económico. Es un elemento que empodera a los usuarios para acceder a estos servicios, entenderlos y utilizarlos de manera efectiva. Comprender los términos y condiciones de los servicios bancarios en línea, utilizar aplicaciones de presupuesto y participar en el comercio electrónico requieren más que la habilidad de navegar en la web. Estas demandan una comprensión profunda de conceptos financieros y digitales.

Claro que hay desafíos y debemos trabajar al respecto. La promesa de la educación digital es enorme, pero su implementación efectiva se ve obstaculizada por múltiples barreras. La primera y más fundamental es la infraestructura insuficiente. En muchas regiones, particularmente en zonas rurales y comunidades desfavorecidas, el acceso a internet de alta velocidad es limitado o nulo. Además de impedir el acceso a información financiera, excluye a los residentes de la economía digital en su conjunto. Sin la conectividad necesaria, las herramientas digitales financieras permanecen fuera de su alcance.

Otra es la falta de material educativo que respete la diversidad cultural y lingüística. Es una barrera significativa. No todos los usuarios de internet hablan inglés o pueden entender terminología financiera compleja. La educación financiera digital debe, por tanto, ser localizada, traducida y adaptada a diferentes contextos culturales y niveles de alfabetización para ser verdaderamente incluyente. Además, debe ser accesible para personas con discapacidades, lo que requiere diseño y desarrollo de contenido con estándares de accesibilidad web.

También es un desafío el desarrollo de contenido pedagógico que pueda atender a diferentes niveles de conocimiento previo y habilidades de comprensión. La educación financiera digital efectiva debe poder servir tanto al principiante como al usuario avanzado, adaptándose a las necesidades de aprendizaje de cada uno y permitiendo un crecimiento progresivo en la comprensión y habilidades financieras.

Finalmente, está el reto de la motivación y el compromiso. La educación digital requiere autodisciplina y una actitud proactiva. Sin la guía y estructura de los entornos educativos tradicionales, los usuarios pueden encontrar difícil mantener el impulso para aprender y aplicar conocimientos financieros digitales que serán básicos en su vida.

La educación digital es una llave maestra diseñada para habilitar el potencial de la inclusión financiera en México. Esta llave requiere ser forjada con precisión a través de inversiones estratégicas y deliberadas en infraestructura y programas educativos. Sin embargo, el alcance de la educación financiera digital no debe limitarse a la transmisión de conocimientos, debe ser una herramienta que capacite a las personas para tomar el control de su futuro financiero, permitiéndoles no solo participar en la economía sino también influir en ella. La alfabetización financiera debe ser vista como un derecho, no como un privilegio, accesible a todos como parte de un compromiso más amplio con la igualdad y la justicia social.

Para llegar a este futuro es imperativo que gobiernos, instituciones financieras, organizaciones educativas y la sociedad civil realmente colaboren y que este tema sea parte de su agenda. La creación de alianzas estratégicas y el compromiso con el intercambio de conocimientos y recursos serán fundamentales para impulsar la educación financiera digital. Con una acción colectiva y una inversión inteligente, el sueño de la inclusión financiera universal podría ser parte de nuestra realidad.