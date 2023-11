Sara Lozano: La incomunicación provocada

¡Agobia tanta información! ¡Y la desinformación! Las afirmaciones y juicios cargados de adjetivos y cegados a la realidad. Si lo hace él, es bueno; si lo hace aquel, es malo. Se ha perdido la racionalidad en el ágora. No hay comunicación y esto parece que viene siendo provocado.

Del Huracán Otis circulan en redes fotografías del desastre, testimonios de personas damnificadas, centros de acopio de la Marina, servidores de la nación en recorridos.

El mensaje oficial es un un video de 24 minutos el presidente informa durante 30 segundos. Los siguientes 6 minutos estarán destinados a los adversarios que alteran la información porque quieren atacar al gobierno.

En el siguiente bloque de aproximadamente 6 minutos algunas autoridades responden brevemente las preguntas concretas que le hace el presidente y el 2/3 del tiempo transcurre entre frases introductorias de “como lo ordenó el señor presidente…”, “de acuerdo a (sic) las instrucciones que nos dio, señor presidente…”, “como bien dijo el señor presidente…” y también los consabidos halagos reiterando la intervención atinada, la visión de estado, la 4T & el proyecto del señor presidente.

Me quedó claro que no iba a informar objetivamente sobre la situación del estado de Guerrero por eso no llegué a las conclusiones.

Es una fórmula bien trabajada en donde se arranca con un mensaje claro de interés nacional, pasa a una larga explicación en la que puede incluirse historia, anécdotas recientes, notas en el periódico y siempre, siempre, siempre “la oposición que quiere detruirnos, pero no van a poder” “los enemigos del pueblo que buscan regresar a sus viejas prácticas neolibares”.

Si es pertinente agrega los nombres y apellidos, cifras manejadas aderezadas con juicios de corrupción, fraude, privilegios que no se quieren dejar.

Y Samuel García va copiando la idea con las adecuaciones pertinentes a lo que es su oposición, el PRIAN y particularmente el congreso. No se detiene para denostar en público a algún funcionario al que posteriormente buscará en privado para ofrecerle disculpas, por ejemplo, al gobernador interino.

Se inauguran obras inacabadas, se afirma la eficiencia de un sistema de salud fallido, se proclama el triunfo sobre la violencia y se ataca a las instituciones, particularmente las sólidas con autonomía política. Se ordena postergar las designaciones en el Senado, se proponen presupuestos insostenibles.

En la breve introducción sobre el tema de interés público, algo de información aparece entreverada entre la cantaleta de la oposición y de los beneficios recuperados para el pueblo. Así, la fotografías que circulan en redes cualquier cosa, se acompañan de mensajes en favor o en contra de la decisión, de la figura presidencial o de su partido sin objetividad.

Para unos está mal hecho, aunque tenga exista una justificación racional, para el resto es la magnanimidad del gobernante o el desprestigio lanzado por las élites para recuperar su poder. Pero la base sigue siendo pantanosa porque así se construye el mensaje oficial.