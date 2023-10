Víctor Romero: Tecnología, acortando tiempos

Reducir a su mínima expresión, recuerdo que era una de las premisas del álgebra en la preparatoria y esto es lo que está sucediendo en diferentes sectores, reducir a su mínima expresión procesos, problemas, soluciones, etc con el uso de la tecnología.

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Hay una actividad que me encanta, el #LALA (Lunch Around, Learn Around) y esta semana tuve la oportunidad de platicar con 3 empresarios de temas diversos, agradezco mucho su tiempo a René P, a Sofía N y a Chuy P.

La tecnología es el punto en común y me atrevería que la piedra angular de la evolución para los siguientes años, en donde seguiremos viendo y viviendo transformaciones importantes en muchas de las industrias.

La educación, la gestión de los recursos humanos, las estrategias comerciales y los datos, terminan fusionados por un interesante y delgado hilo conductor, la data.

Me llamó mucho la atención que todo un ciclo escolar de un grado académico; incluyendo todas las materias, se puede resumir en horas y no más de dos días de para adquirir el conocimiento. Por supuesto que esto cambia las reglas del juego para una tendencia franca que está sucediendo en las universidades de Europa bajo demanda.

Una regla de oro en la industria es que no puedes cambiar lo que no mides y esta regla aplica para todos los departamentos, dejando de lado las percepciones para tomar decisiones en base a datos, con ello se pueden simplificar desde procesos hasta departamentos completos.

Por último, un avión no llega a su destino si no trae consigo un plan de vuelo, lo mismo sucede en las organizaciones, un plan de vuelo y la estrategia para ejecutarlo, ósea, volar el avión y aterrizarlo exitosamente a su destino. Llevándolo al mundo de las empresas; muchos emprendedores somos muy buenos generando ideas, buscando soluciones a nuevos problemas y mejorando el resultado a viejas dificultades.

En estas 3 ideas, el común denominador es la tecnología y los datos que se generan, sumado a la inteligencia artificial como un medio de apoyo para agilizar los procesos de resoluciones. ¿Qué significa esto? Significa que los tiempos para lograr algo son mucho más rápidos, resultado de simplificar usando la tecnología y de esta forma, reduciendo a su mínima expresión el problema y la solución.

¿Tiene usted visualizado en la actividad que hace, dónde y qué reducir a su mínima expresión?

Hoy acompañé la escritura con un café elaborado mediante prensa francesa, un blend de granos Colombianos de intenso aroma y acidez media.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.