Emmanuel Padilla: Nearshoring y la escasez de mano de obra

En la era de la globalización y la competencia empresarial, las organizaciones buscan constantemente formas de optimizar sus operaciones y mantenerse competitivas en el mercado; hemos escuchado hablar demasiado sobre el Nearshoring, y esto se entiende como la estrategia de los terceros para ubicarse geográficamente de su cliente principal, tener una zona horaria igual o similar, con el fin de agilizar tiempos logísticos y disminuir costos, entre otras cosas, esto trae consigo un desafío importante: la escases de mano de obra.

Tomando en cuenta que mas del 75% del Nearshoring en el país se localizó en Nuevo Leon, las oportunidades de empleo se han acrecentado de una manera importante, tanto así que las empresas empiezan a sufrir de escases de mano de obra.

Años atrás era común que en tu plantilla podías encontrar trabajadores con muchos años de antigüedad que se trasladaban desde colonias y municipios lejanos hasta la fuente de trabajo, sin importar la distancia y los tiempos de traslado que esto implicara, y ser un empleador con buenas prestaciones y salarios era mas que suficiente para retener este talento; esto cambió y con el paso del tiempo, los trabajadores buscan empleos cercanos a su hogar y que impliquen cada vez menos tiempos de traslado.

Nearshoring como Solución a la Escasez de Mano de Obra:

Hoy día el mercado ha cambiado al igual que la forma en que los trabajadores buscan empleo, y las estrategias para atraer personal se han vuelto puntos clave para el éxito de cualquier organización, si bien por plantear un ejemplo, años atrás recordarás que el “postear” o “volantear” en las zonas donde deseabas captar talento era considerado un recurso bastante rentable el cual ahora ha ido perdiendo fuerza, de igual manera el uso de radio o periódico atacaban otro porcentaje importante que ayudaba a tener mayor cobertura y captación.

Dicho esto, tenemos que comprender que recurrir a otras formas de captar personal es indispensable, con el fin de aprovechar esta ola y poder surfear en ella evitando que nos deje atrás, algunos ejemplos son:

1. El uso de redes sociales, medios de mensajería instantánea y personalizada.

2. Ampliar rutas de transporte para llegar a comunidades o lugares que no han sido exploradas por las empresas.

3. Realizar convenios con universidades buscando establecer programas de formación y desarrollo.

4. Implementación de modelos de trabajo flexibles.

5. Fomentar una cultura de innovación, que permita la mejora continua, etc.

No todo queda en la atracción de personal, la industria está apostando cada vez mas por ofrecer programas de desarrollo de posiciones especializadas, como soldadura, pintura, mantenimiento, etc. Y han desarrollado sus propias “escuelas” donde no solo ofrecen aprender la especialidad, sino que también se vuelven expertos en el producto que esa organización desarrolla, lo cual incrementa la satisfacción del trabajador, así como los resultados de la compañía, convirtiéndose en un “ganar – ganar”.

El nearshoring vino a cambiar muchos aspectos, pero superar esta tendencia depende en gran medida de la capacidad de una empresa para atraer y retener talento, no podemos utilizar esto como un pretexto para decir que no es posible integrar más personal a nuestras filas, si no, al contrario, debemos aprovechar esta ola para reconfigurar nuestra forma de pensar, generar un ambiente de adaptación al cambio que incremente el nivel de competitividad, y permita crear nuevas estrategias para garantizar el resultado de cualquier organización.