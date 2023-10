Guillermo Godínez: ¿Si vendrá Tesla o no?

Últimamente se ha estado escuchando entre la gente que Tesla siempre no viene a Monterrey y todos conocemos el refrán que dice que “cuando el río suena es porque agua lleva”.

Lo que sí es cierto es que en la nueva biografía de Elon Musk, el dueño de Tesla Motors, escrita por Walter Isaacson se lee que el señor Musk comenta que siempre no hará la “gigafactory” en Santa Catarina, Nuevo León y mejor la hará en Austin, Texas.

El motivo principal es que no llevará a sus expertos técnicos a vivir a México. ¿Será la falta de agua? ¿Será la falta de suficiente energía eléctrica en la Sultana del Norte? o ¿será la ola de violencia que se está viviendo en nuestra Ciudad?, pero al parecer Tesla siempre no viene.

La verdad es que no lo sabemos y todos son comentarios al aire. El Gobierno estatal de nuestro Estado señalan que todo va viento en pompa y que Tesla si se hará en tierras regias. El único que puede esclarecer estos rumores es Tesla Motors al decir si se queda o no en el Estado para que se terminen cualquier tipo de teorías y habladurías.

Esta situación es muy importante en muchos aspectos económicos para Monterrey y uno de los más importantes es el sector inmobiliario.

Recuerdo que a principios de año uno de mis clientes que lo asesoramos en su proyecto inmobiliario me habló para decirme que se subían los precios de los departamentos, debido a la noticia de que Tesla se venía a Monterrey algo que le comenté que no era bueno hacer. Ahora la torre tiene unos nuevos precios altos y no es posible o correcto bajarlos, porque se vería mal y se quedaron fuera de la actual competencia.

Hoy en día toda la gente ha subido los precios de sus bienes inmuebles porque Tesla viene a la Ciudad. El caso es que realmente no lo sabemos a ciencia cierta, pero se está generando un alza en los valores de las propiedades sin una justificación bien cimentada.

¿Qué está pasando? que mucha gente mejor se está esperando hasta que sea oficial y ya llevamos entonces un semestre con precios altos y una desaceleración en las operaciones inmobilirias en Monterrey.

Es importante considerar o señalar que el problema del agua, la actual ola de violencia y la falta de capacidad del suficiente abastecimiento de energía eléctria son hechos tangibles que impiden e impedirán el crecimiento de Monterrey hasta que no se solucionen.

¿Por qué entonces subir los precios de los bienes inmuebles si las condiciones no están favorables?

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 31 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).