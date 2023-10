Eduardo H. Suarez: Lecciones aprendidas sobre el capital

Cuando los Mercados de Capitales Funcionan Bien

Cuando los mercados de Capitales funcionen bien, la Innovación se convierte en el motor de los mercados de Capitales.

Los Ahorros se invierten en Investigación y Desarrollo que generarán nuevos bienes y servicios e innovación para promover el aumento de la productividad.

Al final del día, el objetivo del Capital es aumentar la Productividad y el nivel de ingresos per cápita de la población.

La causa raíz de estos estancamiento y crisis financiera, son las inversiones en lo que yo llamo Activos Improductivos:

Los Activos Productivos son activos que están vinculados a la economía real, y cuando se invierten ahorros en este tipo de activos, la economía real crece, se genera empleo y el nivel general de ingreso per cápita nacional aumenta, generando riqueza para la economía en general, reduciendo los niveles de pobreza.

Los Activos Productivos incluyen los siguientes tipos de activos:

Investigación y desarrollo, Bienes Raíces, Maquinaria, Herramientas,Computadoras,Software, Equipo de transporte, Mejoras en la tierra, Equipo de oficina de negocios, Inventarios Y Créditos comerciales para financiar el consumo.

Activos Improductivos son activos No vinculados a la economía real, los ahorros invertidos en este tipo de activos no generarían crecimiento económico, empleo y ni aumento de los niveles de ingreso per cápita reales en las familias y la población.

Lo anterior es validos siempre y cuando el dinero invertido en los mercados de Deuda y Capitales No se recircule a la Economía Real propiciando inversiones en Activos Productivos como Maquinaria y Equipo

Los Activos Improductivos a veces pueden proyectar la ilusión de una ganancia de capital para sus inversionistas, pero esta ilusión que llamaré “Espejismo de Capital” es breve y puede dar como resultado de burbujas de mercados.

Por lo tanto, si queremos impulsar la economía generando empleos y continuos aumentos en la productividad que incrementarían el ingreso per cápita real de una sociedad, debemos invertir en Activos Productivos.

La novación de Capital

La Novación del Consumo es el cambio en la mezcla de bienes y servicios a medida que los niveles de ingresos de los consumidores se incrementan.

Y de esa manera se generan nuevos usos para el Capital que No están relacionados con los cambios Tecnológicos, sino con el proceso de Novación del Consumo.

La Novación del Consumo produce la Novación de Capital y Trabajo, ya que el proceso de producción debe cambiar y transformarse como resultado o los nuevos productos y servicios que se demanda la sociedad.

El fenómeno de la Novación de Capital produce nuevos usos para el Capital, y genera demanda de nuevo Capital, que como resultado mantiene el Retorno de Capital en un nivel superior.

La renovación del Capital

Las inversiones de Capital realizadas para compensar la Depreciación están destinadas a mantener las capacidades del Acervo de Capital.

Pero por lo general lo que sucede es que las nuevas Inversiones de Capital reemplazan la Maquinaria y las Herramientas con nuevos activos con capacidades tecnológicas mejoradas.

El reemplazo de Maquinaria y Herramientas con tecnológicas nuevas y más eficientes Renueva el Acervo de Capital, elevando sus capacidades originales de producción.

La Renovación de Capital es una propiedad intrínseca de capital, que da al Capital la posibilidad de Renovar o Refrescar sus capacidades productivas.

La propiedad de Renovación de Capital es otro de los factores que ha mantenido el Retorno de Capital más elevado y contrarrestando los efectos de la ley de Rendimientos Decrecientes.

En resumen, podemos descomponer el Impulso Tecnológico del Capital en dos fenómenos económicos:

El efecto Novación del Capital generado por el cambio en la mezcla del consumo de bienes y servicios a medida que las economías se desarrollan y adquieren un mayor nivel de ingresos.

Y el efecto de Renovación de Capital generado por la innovación en los activos fijos, maquinaria y herramientas, ya que se sustituyen cada año para cubrir la correspondiente depreciación de activos fijos.

Lecciones Aprendidas sobre Capital

Lección #1

La Función Principal del Capital es Incrementar la Productividad del Trabajo.

Y con esto se incrementa la producción per Cápita en la Sociedad.

Incrementando con esto el Nivel de Bienestar de nuestra Sociedad.

Lección #2

La naturaleza dinámica de Capital, con sus propiedades Novación y Renovación, explican el crecimiento continuo del PIB a través de la historia humana.

Lección #3

Una de las causas del bajo crecimiento en una economía es la inversión de Capital en Activos Improductivos en lugar de Activos Productivos.

Los Activos Productivos son Maquinaria, Infraestructura y Software que incrementan la productividad del Trabajo.

Activos Inactivos son inversiones en Acciones y Bonos que No se reinvierten en Activos Productivos que incrementan la Productividad.

Lección #4

La Acumulación de Capital es la principal Causa de Desigualdad y por lo tanto es la base para poder solucionarla.

La creación de un Fondo Nacional de Capital Soberano con la distribución de sus rendimientos a toda la población podría ser la solución al problema de la desigualdad de ingresos y riqueza.

El autor es Miembro del Comité Fiscal Finanzas de Index Nuevo León.