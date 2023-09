Sara Lozano: @Desginaciones @senadomexicano #DesignaYa

Podría ser una teoría de conspiración, una bomba efímera de nota quinceminutera, pero suena más a estrategia perversa para debilitar al Poder Judicial del país.

El lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo sus obligaciones designó dos ternas de candidaturas para reemplazar las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Hay que esperar a que el @senadomexicano haga su chamba.

El problema, pensé, es que todavía no designa a las/los comisionados del @INAImexico. Entonces me puse a preguntar y explorar y resulta que existe un Observatorio de Designaciones en la plataforma Twitter & X @Designaciones.

La designación de estas magistraturas debe esperar en la agenda de más de 130 asuntos rezagados por resolverse en la cámara alta mexicana, el Senado. En Nuevo León estamos por cumplir un año sin la designación de magistratura al Tribunal Estatal Electoral, las ternas listas desde octubre 2022 como en otros estados. Las salas regionales del TEPJF también están en espera. El @INAI pues ya lo sabemos todos. Resulta que hay desginaciones para el judicial administrativo que llevan más de 2 mil días esperando resolución.

En total, de acuerdo con este observatorio, son más de 120 instituciones del Poder Judicial Federal que se han postergado –pateado el bote–. La más afectada es la justicia administrativa que suma los 2 mil+ días.

Y además del @INAImexico también hay rezagos en áreas sustantivas del @INEGI y un montón de instituciones con cierta autonomía. Aquí el gráfico del observatorio

Así despacito, como al sapito que le van subiendo la temperatura del agua, se van restando liderazgos y limitando atribuciones a través de encargadurías.

La negligencia del @Senadomexicano es insostenible, está creando condiciones que debilitan instituciones particularmente del Poder Judicial de la Federación.

La situación generalizada, como en el TEPJF, es que la ley prevé sesiones con magistratruas temporales -no designadas-, para cubrir el quórum y salir del paso. Una realidad generalizada en las salas regionales del TEPJF es la mala articulación de sentencias de tribunales estatales con magistraturas temporales malhechonas. Otras instituciones prevén este rezago con mecanismos parecidos.

Pero más de 2 mil días de rezago y más de 130 instituciones al final de este periodo presidencial dan mala espina. Trascienden la sospecha y prospectan una estrategia de lago plazo para el debilitamiento institucional.

No le apuesto al sospechosismo, pero este dato duro debería llamar la atención de la sociedad civil organizada, justo en este impasse que en el que no se debe hablar de candidaturas y que se ha tornado histérico entre la necesidad de seguir participando y sin rumbo claro que no sea algún frente.

Están pasando la rola por debajo y despacito, así como iba a pasar la reforma constitucional debilitadora del TEPJF en abril pasado.

Hay ponernos las pilas, pero también la lupa para que la sociedad civil organizada mantenga a raya interese políticos y tonifique el músculo de participación.

La negligencia en el @senadomexico con todos sus partidos no se limita al @INAImexico, se dispersa en muchas instituciones del Poder Judicial Federal y de órganos autónomos. ¡Hay que llamarles a cuentas… otra vez!