Hiram Peón: El gobierno del estado a la deriva

En la última semana he tenido varias conversaciones con personas que me favorecen con su atención, al leer mis escritos, principalmente en El Financiero.

Hemos hablado de todo, pero hay algunos temas en los que fuimos reiterativos: los errores de Samuel García, gobernador constitucional de nuestro estado. Son tantos que da flojera enumerarlos.

De hecho, quisiera hasta darle el beneficio de la duda, pero no se puede.

Lo último fue prestarse a fingir que se había terminado, en tiempo, el acueducto El Cuchillo 2 y que en unos días traería una mayor cantidad de agua a nuestros hogares.

A este error político, y de operación, se suman decenas de resoluciones y medidas que ha anunciado y que tienen que ver con la salud, la falta de agua, la seguridad, la cantidad de asesinatos diarios, los feminicidios sin resolver, las relaciones fallidas con el congreso del estado, las persecuciones gansteriles, creando una red de acosadores, contra alcaldes y legisladores de la oposición, sus “enemigos políticos”, y así podríamos seguir mencionándolos.

Los problemas lo han superado en todos los frentes, pero yo creo, que lo principal, es que ha fallado en su lealtad al estado.

Se ha dedicado a copiar las malas prácticas políticas del presidente López Obrador. Solo así se explica haber inaugurado una obra sin terminar y servir de comparsa, para enaltecer al pequeño dictadorcito de palacio nacional.

Pero es que ser leal no es fácil. La primera regla es tener congruencia y este joven gobernador no solo no es congruente, sino que además se burla de las instituciones y de los principios y valores de los regiomontanos.

Si puede afirmar una cosa y luego cambiarla a placer, entonces no hay respeto a las instituciones, los principios y la verdad.

Para muestra basta un botón. La fiscalía general del estado lleva más de nueve meses sin un titular. “México Evalúa” expresa su diagnóstico de esta manera “hemos llegado a esto porque tal institución (la fiscalía general), como en otros estados, sigue siendo un espacio de poder que diversos actores quieren controlar para la protección de sus intereses políticos o partidistas… Ante la confrontación política que prevalece en Nuevo León, es necesario volver a colocar al centro del debate la necesidad de asegurar la independencia de las fiscalías”.

Lo deseable es que, en este caso, la justicia penal mejore, y que la fiscalía brinde servicios eficientes, apegada al derecho, y de manera independiente y totalmente autónomo, sin discriminación ni distinciones políticas.

Es un hecho que ante el vacío que representa un estilo de gobierno apegado a caprichos, como la campaña política por la presidencia en el 2024, al mismo tiempo, avanza más el crimen organizado, coptando espacios y amenazando a cada vez mas grandes segmentos de la población.

¿Nos corresponde tener paciencia? O tendríamos que exigirle que asuma su responsabilidad y cumpla con lo que en derecho es su obligación como gobernador.

Exigimos que termine con la política de rompimiento y confrontación para que logre acuerdos que proyecten al estado al lugar que le corresponde.

Pedimos que asuma su papel con seriedad y altura política. Queremos que acepte la responsabilidad de defender los intereses del estado en lugar de servirle de comparsa al dictadorcito tabasqueño.

No perdamos la esperanza, ni la fe, hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.