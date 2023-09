Marco Pérez Valtier: Billones en un 2024, un 7.3% del PIB

Fuera de toda lógica y explicación, la Secretaría de Hacienda está solicitando al Congreso de la Unión, que le autorice contratar más deuda pública para el siguiente año, por un total de $2.5 Billones de pesos, cuando los requerimientos financieros que proyecta para 2024, suman un total de $1.9 Billones de pesos, cantidad de dinero que ocupa para financiar el sobregiro del gasto sobre los ingresos propios, tanto del sector presupuestal, como del sector extra presupuestal.

Esa cantidad de $2.5 Billones de pesos se consigna en el Artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2024 y se integra por un endeudamiento interno para el Gobierno federal de $1,990 mmp, de $138,100 millones de pesos para Pemex, y de $600 millones de pesos para la CFE, lo que suma una total de $2,128.7 miles de millones de pesos de mayor deuda interna.

Así mismo, se solicita autorización para contratar más endeudamiento externo, por $18,000 millones de dólares para el Gobierno Federal, $3,726.5 millones de dólares para Pemex y $1,188 millones de dólares para la CFE, lo que en total suman $22,914.5 millones de dólares, a una paridad promedio de $17.1 pesos por dólar, según lo estima el Gobierno, son $391,838 millones de pesos, llegando así al gran total de $2 Billones 520.5 miles de millones de pesos de más deuda para 2024.

Si el déficit presupuestal para 2024 se estima en $1,693 miles de millones de pesos, y en su medida más amplia, los requerimientos financieros, (los cuales incluyen también el déficit extra presupuestal), son de $1,865 miles de millones de pesos, ¿Cómo se puede justificar solicitar deuda por $2.5 Billones de pesos, $655 mil millones de pesos más a los necesarios?

Como proporción del PIB que se consigna en el paquete económico 2024, (por cierto, también convenientemente sobre estimado, tanto en 2023 como en 2024), mientras que los requerimientos financieros serían de 5.4% del PIB, se solicita contratar más deuda por un equivalente a 7.3% del PIB, sin justificación alguna.

Este déficit financiero de 5.4%, sería el más alto en los últimos 34 años, y marcaría un cierre simplemente desastroso en materia de finanzas públicas, reforzado por un déficit primario más que preocupante, de $429 mil millones de pesos, lo que implica que para pagar intereses, se ocupa contratar deuda, y se sigue repitiendo hasta el cansancio que las finanzas públicas están “sanas”, al igual que la otra mentira, de que NO se está contratando más deuda pública. Repetir una mentira, no la convierte en verdad.

Por si esto fuera poco, preocupa también la falta de consistencia y los “bandazos” que presenta la Secretaría de Hacienda en sus estimaciones y proyecciones de las finanzas públicas, tanto en sus números para 2023, como para 2024.

Por ejemplo, el 30 de Agosto, en el informe de la economía y las finanzas al mes de Julio, la Secretaría presenta su estimación de cierre ingreso-gasto para el año, apoyada en la evolución registrada de estas variables en los primeros 7 meses del año, y ahí se anticipaba que ante las minusvalías registradas en los ingresos presupuestales, por unos $186 mmp, se anticipaba un ajuste al gasto de unos $75 mmp, lo que aumentaría el déficit original en poco más de $100 mmp.

Bueno, pues 9 días después, el 8 de Septiembre, en el paquete económico turnado al Congreso, se revisan las estimaciones de cierre para 2023, y a pesar de que los ingresos presupuestales casi no se modifican, ahora nos dicen que el gasto neto habrá de reducirse, no en $75 mmp, sino en $272 mmp!!!, una reducción ADICIONAL a la estimada en Agosto, de $197 mmp, situación también, bastante difícil de explicar y de justificar, si se considera que no se presentan cambios en los ingresos presupuestales.

Por supuesto, nada de esto se narra en los documentos oficiales, y mucho menos se detalla en qué rubros, partidas o programas se va a aplicar este recorte adicional de $197 mil millones en el gasto de los últimos meses de este año, y sobre todo, cómo en solo 9 días fue qué sucedió, así como las razones para introducir estos cambios.

Y si de bandazos hablamos, veamos ahora los cambios que se presentan entre este paquete económico para 2024, versus las proyecciones presentadas en el documento de Pre Criterios, presentado el pasado mes de Abril, y lo que tenemos es que ahora “explotan” con aumentos en el gasto y en el déficit, ya que los ingresos propios se ajustan a la baja en $204.5 mmp.

De un gasto propuesto en Abril de $8,422.6 mmp para 2024, ahora presentan un gasto de $9,022.0 mmp, lo que representa un aumento de $599.4 mmp y si se le compara contra el gasto estimado de cierre para 2023, el incremento es de $1 billón 35,600 millones de pesos, un 13% de aumento en términos nominales, casi un 8% de crecimiento en términos reales, 267% más que el crecimiento de la economía.

Si sumamos los menores ingresos presupuestales que ahora proyectan para 2024, de $204.5 mmp y sumamos los $599.4 mmp de mayor gasto propuesto, se tiene entonces que el déficit presupuestal incluido en Pre Criterios de $889 mmp, ahora “explota” a casi al doble, a $1,693 mmp. y lo mismo pasa con los requerimientos financieros, que aumentan de $1,053 mmp en Pre Criterios, a $1,865 mmp ahora en Criterios para 2024, cantidad inferior en $655 mmp a la mayor deuda que pretenden contratar.

¿Acaso quieren dejar un generoso “colchón” financiero para la nueva administración?

El riesgo, es que las calificadoras degraden la deuda soberana del País, y se contagie el tipo de cambio, lo que repercutiría en otro repunte de la inflación y en un menor crecimiento económico, incluso, con riesgo de un nuevo episodio recesivo.