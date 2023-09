Rogelio Segovia: Que todos lo hagan no significa que sea correcto

La semana pasada escuché que a partir de la andanada de reformas laborales que los legisladores han recetado (al parecer) sin ton ni son, el costo de la nómina de las empresas se ha disparado en casi un 20 por ciento.

La reformas que impactan directamente en el aspecto económico son: días de vacaciones, incremento de aportaciones patronales para la pensión de los trabajadores, prohibición de subcontratación, e incremento de salario mínimo. Hay otras que no tienen un impacto directo en el salario de las personas, pero sí en costos de administración a cargo del patrón, entre estas encontramos la Norma de Teletrabajo y democracia sindical.

Las reformas han sido muchas, en algunos casos arbitrarias, y definitivamente sin orden alguno respecto de a donde queremos llegar (la prueba es que por ahí hay otras iniciativas enlatadas). Aunque no conozco la fuente o soporte (data dura) de dicho porcentaje de incremento del costo de la nómina, no me sorprende, y tampoco me sorprende el impacto lesivo que está ocasionando a muchas empresas.

Nada más para poner en contexto lo perjudicial de hacer reformas sin medir ni entender el impacto que ocasionan, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2022 cerraron un millón de pymes, lo que representa un aumento de 17% con respecto a 2021. Y aunque es difícil determinar con exactitud cuántas fuentes de empleo fueron impactadas por estos cierres, se estima que podrían haber sido más de 2 millones de empleos. Que no nos sorprenda que 32.4 millones de personas en nuestro país trabajan en la informalidad laboral, lo que representa el 55.23% de la población ocupada en el país.

Y aunque el impacto ha sido (muy) fuerte y la planeación de las reformas un tanto desaseadas, no estoy tan seguro de que el impacto sea del orden del 20 %, por lo que me di a la tarea llevar a cabo una investigación empírica a través de fuentes secundarias.

Mis conclusiones (revisando notas de prensa y preguntando a algunos colegas directores de Recursos Humanos) me arrojó que el impacto ha sido de entre 5 y 10% y varían según el sector económico y el tamaño de la empresa, entre otros factores. Pero, hay que reconocer que desde una perspectiva social, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, derivado de los beneficios de las reformas, superan los costos (sin olvidar que sin empresas, no hay empleo).

Y aquí es donde quiero detenerme, mi chispeante indagación arrojó algunas (muy pocas) respuestas que hablaban de incrementos del 20%. Lo que me llamó la atención del argumento detrás del número, es que fueron del orden de: “es que ahora tengo pagar utilidades y tuve que meter a las personas en la nómina”. Al ver mi cara de asombro se apresuraban a responder, “bueno, es que todo mundo lo hacía”.

Que todos lo hagan no significa que sea correcto. En nuestro país, hoy en día el 45% de las personas con empleo formal tienen un salario insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Esto equivale a nueve millones y medio de personas, y el principal motivo es la escasa regulación del mercado laboral. En resumen, que todos lo hagan no es ético, ni es moral.

Immanuel Kant, uno de los pensadores más influyentes en la historia de la filosofía occidental, formuló un principio moral llamado imperativo categórico, el cual dice: “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio”. En pocas palabras, significa que debes actuar de manera que lo que hagas sea algo que todos puedan hacer en cualquier situación similar. ¿Está bien que yo haga algo si todo el mundo lo hiciera?

Más veces de las que creemos nos alejamos del Sr. Kant y nos parecemos más a Charles Montgomery Burns, más conocido como el señor Burns, un ser “codicioso, malévolo y despiadado, dispuesto a pisar una alfombra de cadáveres con tal de conseguir lo que se propone… y que nunca será feliz, por otra parte” (Raja Halwani, 2021).

Epílogo.— El reto de las ciudades es generar desarrollo social y económico para su población. Las ciudades son lugares donde las personas viven, trabajan, estudian, se relacionan y se recrean, por lo tanto, es importante que estas ofrezcan aspectos mínimos que promuevan el bienestar de sus habitantes, como los son seguridad, aire limpio, transporte, áreas verdes y agua. El día de hoy, el área metropolitana de Monterrey no ofrece nada de esto. ¿Cómo convencer a alguien de que Monterrey es un buen lugar para vivir y trabajar?

El autor es Doctor en Filosofía, fundador de Human Leader, Socio-Director de Think Talent, y Profesor de Cátedra del ITESM.

