Karina Garza: ¿Y tú como escuchas?

Recientemente en una visita familiar, mi hijo mayor quien tiene Síndrome de Down y es un activo ejemplo de que sin prisas pero sin pausas, puedes conseguir meta tras meta que te propongas; me dio una gran lección al escucharlo desde el corazón y con empatía, si bien su expresión oral es muy amplia no siempre resulta exitoso el entender lo que quiere expresar con palabras, solo cuando escuchas activamente puedes llegar a comprender, sin limitar sus emociones, a quien está sentado frente a ti.

¿Qué es escuchar activamente?

En lo personal es un ejercicio que me fascina practicar, aunque tengo que reconocer que por el ocupado día a día no siempre lo realizo en su forma más completa y enfocada. De acuerdo a Heather R. Younger quien es la fundadora y CEO de Employee fanatix, la escucha activa consta de 5 pasos: 1) reconocer lo que no se dice, entendiendo que las personas necesitan sentirse en confianza para decir la verdad, 2) buscar entender con apoyos como encuestas, sesiones de escucha y entrevistas, 3) descifrar analizando lo que escuchaste, 4) accionar considerando todos los datos 5) y cerrar el ciclo.

La escena ideal de todo colaborador es poder agradecer el que te hayan escuchado y sentirte valorado, al punto de que te agradezcan por esa acción.

¿Cuántas veces has puesto tu celular a un lado para poder enfocarte en lo que la otra persona te está diciendo?, o en reuniones virtuales mantienes tu cámara abierta?, si bien el mundo digital se vuelve más atractivo y nos facilita muchos procesos, a la vez nos hace olvidar como convivir con el otro sino es presencialmente.

Considero que escuchar al otro de manera activa y consciente se ha vuelto una de las competencias más importantes, no solo para los lideres de Talento y Cultura, sino para el resto de lideres de la organización. No solo se resume a escuchar, sino cómo utilizas, toda esa información cualitativa y/o cuantitativa que recibes, uno de los temas primordiales es tomar en cuenta al colaborador y cocrear juntos planes de acción de las necesidades o ideas de mejora compartidas. esto aporta mucho para ir mejorando en temas que a muchos nos interesan: la retención, compromiso y lealtad de los colaboradores.

¿Pero cómo le hago en una empresa donde todo gira hacia el negocio para poder escuchar mejor?

Una de las recomendaciones que pueden ayudarte a realizar estos acercamientos es realizar reuniones uno a uno de manera semanal, con duración de media hora, otra recomendación seria la gestión del desempeño trimestral con puntos más específicos a revisar, buscando alinear las estrategias individuales a los objetivos corporativos de la organización, las encuestas de clima y compromiso llegando a las entrevistas de profundidad, sin embargo, esto último no será exitoso, hasta que cierren las acciones que de la encuesta resulten, y por último no cometas el error de creer que tu equipo no tiene nada que enseñarte, escucha activamente con compasión y practícalo a diario para mejorar tus habilidades de escucha.

La autora es Responsable de Capital Humano de Metalia MS. Con 20 años de experiencia en Recursos Humanos, con maestría en Desarollo Humano, integrante del Comité Foro Eriac 2024.