Eduardo Hernández Ruiz: Nueva versión 2023 del programa OEA

Han transcurrido 12 años desde aquel 15 de diciembre del 2011 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la cuarta resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), donde se dio a conocer un programa conocido primeramente como Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (nuevo porque el esquema ya existía; entró en vigor el día 2 de enero de 2012) y que en el 2016 cambió su nombre por el de Operador Económico Autorizado (OEA).

Tuvieron que pasar 12 años para ver una primera actualización en los 42 requisitos que integra el perfil OEA, ya que el 3 de agosto del año en curso se publicó en el DOF la tercera resolución de modificación a las RGCE para el 2023, presentando cambios en nueve perfiles tanto en la modalidad Operador Económico Autorizado como en la de Socio Comercial Acreditado, quedando el identificador consecutivo de la siguiente manera:

· Perfil de la empresa OEA.

· Perfil del Agente Aduanal.

· Perfil del Auto transportista Terrestre.

· Perfil de Mensajería y Paquetería.

· Perfil del Recinto Fiscalizado.

· Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico.

· Perfil del Transportista Ferroviario.

· Perfil de Parques Industriales.

· Perfil del Almacén General de Depósito.

El inicio de esta transición a un nuevo perfil se dio entre el US Customs and Border Protection (CBP) y el SAT-Aduanas en el 2020, mediante reuniones virtuales debido a la pandemia. En el 2021 se concluye la redacción de las actualizaciones en el programa OEA. En el 2022 se realizan visitas conjuntas para reconocer los nuevos criterios y es hasta el 2023 cuando se publican de manera oficial los cambios en los nueve perfiles OEA en México.

Actualmente existe un total de mil 055 empresas certificadas OEA en México distribuyéndose de la siguiente manera: 639 - Entre importadores y exportadores (representando el 61% de la lista); 209 - Autotransportistas Terrestres (20%); 184 - Agentes Aduanales (17%) y 18 otros (1%)

QUE ES PRIORITARIO?

Solo se cuenta con 6 meses para actualizar el perfil en cada una de las nueve modalidades publicadas en el DOF, teniendo por obligación desarrollar mediante evidencia comprobable todos los cambios ahí solicitados.

A continuación, se mencionan cuáles son los principales cambios en los nueve perfiles OEA:

La norma ISO 28000 2022 Sistema de gestión de resiliencia en cadena de suministro ya esta reconocida como oficial en esta actualización.

· Se establece un mayor compromiso gerencial y la creación con un comité de seguridad donde se involucran todos los cuadros gerenciales.

· Cambios muy notorios en el apartado de gestión de riesgos en cadena de suministro respecto a la versión 2012

· Cambios en criterios de tecnologías de seguridad

· Amplios cambios en criterios de seguridad de la información, en este sentido aun cuando NO refiere de manera expresa una norma ISO la recomendación esta en que utilice la ISO 27001 versión 2022

· En el apartado de socios comerciales es donde mayores cambios presenta, ya que se incluye la necesidad de desarrollar evidencias para cumplir requisitos en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y labores forzadas.

· A lo anterior se agrega lo siguiente: Tenga en cuenta que tendrá que actualizar las auditorias que Ud. realiza a sus socios comerciales críticos como por ejemplo el caso del transporte de carga terrestre que debe estar acreditados o certificados ya sea en CTPAT u OEA sin embargo debe auditarlos no solo enviando el clásico cuestionario de cumple o no cumple, siempre le van a contestar que si cumple, Ud. debe ir a sus instalaciones para realizar recorrido verificando cumplimiento de los NUEVOS criterios OEA ,además de hacer revisión documental y finalmente entrevistando a las diversas áreas de la empresa de transporte por lo que tendrá que actualizar la información no solo del transportista, también del agente aduanal, también en caso de que aplica, si terceriza almacenes e inventarios e incluso de su proveedor de seguridad privada debido a que todos los anteriores impactan en su certificación OEA

· Se incorporan las inspecciones fitosanitarias enfocadas a la detección de plagas visibles y prevención de deficiencias graves de contaminación sanitaria.

Finalizo compartiendo cifras que realmente son preocupantes y que solo demuestra que las empresas certificadas tienen que comprender que OEA es un programa que debe de tomarse con toda seriedad. A continuación, las cifras que da a conocer la propia autoridad responsable de la administración del programa OEA: El 69% de las solicitudes de OEA son rechazadas desde la primera fase; El 30% de las empresas ya certificadas no se mantienen en cumplimiento fiscal y aduanero y la cifra más alarmante: 8 de cada 10 instalaciones no cumplen con los estándares mínimos de seguridad.

Esto ocasiona el aumento del riesgo, la pérdida de la confianza y el incremento en pérdidas de oportunidades comerciales al perder la certificación OEA.

Algunas de las causas más frecuentes de incumplimiento de las empresas OEA son: Desconocimiento pleno de los requisitos OEA; Falta de apoyo por parte de la dirección general al programa; El proceso de solicitud no lo tramita directamente la empresa sino un tercero; Cultura de seguridad inexistente y falta de un sistema de gestión, aquí es donde sí debo reconocer el acierto de la autoridad al establecer como oficial la norma ISO 28000 2022: direccion@consejodeseguridad.org mencionando en el subject del correo