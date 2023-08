Miguel Moreno Tripp: Tasa neutral

De acuerdo con el CFA, “Muchos bancos centrales tienen la responsabilidad de mantener la estabilidad de precios y/o lograr un máximo empleo sostenible. Por ejemplo, el FED tiene ese doble mandato. Por otro lado, el Banco de Canadá y el Banco Central Europeo, por ejemplo, están explícitamente encargados tan sólo de la estabilidad de precios …” Banxico entra en este último grupo y ojalá no vayan a politizar el tema pretendiendo que sea el encargado de lograr pleno empleo, sería muy peligroso. Las condiciones de la economía real en México, particularmente la falta de estado de derecho, no lo permitirían.

Continuando con el CFA, “Las preguntas clave para los bancos centrales son: 1) ¿qué nivel de la tasa de política cumplirá con estos dos objetivos de política, en su caso? y 2) ¿Cuánto debería aumentar o disminuir la tasa de política monetaria si la inflación está por encima o no alcanza el objetivo de inflación explícito o implícito del banco central o si el nivel de empleo excede o no alcanza el nivel máximo de empleo sostenible de la economía?”

Recordemos que la tasa de inflación objetivo de BANXICO es 3% +/- 1%, es decir es en un rango explícitamente indicado. El FED tiene un objetivo “suave” de 2% por el que se buscará lograr el objetivo de inflación, pero también considerando el ideal de pleno empleo (Ojo, no significa desempleo cero).

John Taylor desarrolló una formulación matemática simple que prescribe la tasa de política monetaria “apropiada” en función de la tasa neutral de un banco central. Sin entrar en tecnicismos, la tasa objetivo -es la que determina Banxico en nuestro caso, y la define como “Meta establecida por el Banco de México para la tasa de interés en operaciones de fondeo interbancario a un día”-; si estuviéramos en una situación en la que tanto la tasa de inflación estuviera en su nivel objetivo, así como también el crecimiento de la economía estuviera en su potencial sostenible, estaría dado por ese nivel de inflación objetivo (3%) más la tasa neutral.

De acuerdo con el FED de Dallas: “La tasa neutral es la tasa teórica de FED Funds (el equivalente a la tasa objetivo de Banxico) a la que la postura de la política monetaria del FED no es ni acomodaticia ni restrictiva. Es la tasa de interés real a corto plazo consistente con la economía que mantiene el pleno empleo con la estabilidad de precios asociada”.

La inflación ha estado presentando una tendencia a la baja -toco madera- por lo que, en unos meses, la pregunta de qué tasa objetivo tendría que tener BANXICO se volverá relevante. Se puede decir que será un buen problema para tener.

