Víctor Romero: ¿Terapias Virtuales?

Actividades que dejo la pandemia: sesiones con el psicólogo, telemedicina, coaching, etc.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Hoy tuve oportunidad de platicar con un amigo que es terapeuta, Martín S., con quien tocamos diferentes temas de lo que conlleva una consultoría para mejorar el desempeño y las relaciones entre los colaboradores en sus equipos de trabajo y por lo tanto en la empresa.

Cada día que platico con diferentes personas, me queda más claro que la pandemia fue un gran catalizador de muchas cosas, desde encontrarse con uno mismo o lidiar con diferentes tipos de presiones lo que detonó el acercar terapias y consultas de forma remota. Hoy en día, se siguen las prácticas virtuales, incluso, existen sitios de ayuda terapéutica grupales, en donde pagas una suscripción y tienes accesos a sesiones de grupos, especialistas, lecturas y un sinfín de herramientas para superar alguna crisis en el tema emocional.

Es muy cómodo tomar una terapia por videoconferencia, pero ¿qué tan efectiva es?, un buen amigo me compartía que el prefería visitar a sus clientes y proveedores, porque podía ver sus reacciones no verbales y poder negociar mejor con la información que recibía. Por mejor cámara que utilicemos (4K de resolución, por ejemplo) las plataformas no dan más de 720 líneas de resolución (Vs 3840 líneas que tiene el 4K) en una videollamada, por lo que es muy complicado detectar micro movimientos en los gestos, peor aún, si la videollamada se lleva con cámaras apagadas.

¿Usted que opina?, ¿cuál debería de ser un balance entre lo presencial y lo virtual?, son preguntas que aún no se responden fácilmente y que el tiempo junto con el rendimiento serán quién determinen el mejor la respuesta.

Por lo pronto, la tecnología nos sigue acercando y haciendo la vida más fácil; pero cada día que pasa, se vuelve más y más importante las variables de sustentabilidad, responsabilidad social, calidad de vida y cuidado del planeta, factores decisivos para que proyectos tecnológicos accedan a los diferentes fondos de inversión, sean adoptadas por los usuarios y prosperen los proyectos.

El poder conectar con una persona, verla a los ojos, sonreír, abrazar y platicar, son insustituibles en el mundo virtual, aunque se puede simular la experiencia, creo que nunca va a ser lo mismo. Por ello, aunque las terapias virtuales pueden ser de gran ayuda, sobre todo por la disponibilidad, en mi caso, procuraría combinarlas.

Hoy acompañé la experiencia con un café expreso doble, elaborado con granos de la región de Chiapas, específicamente de la región de Comitán.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.