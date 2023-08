Murilo Polizel: ¿Cómo mejorar tu visibilidad en la organización?

¿Cómo conseguir el éxito?, es una de las preguntas que más me han hecho durante mi vida. Después de graduarme en Brasil como técnico en mecánica y trabajar en mantenimiento industrial, pensaba que las habilidades técnicas eran suficientes para conseguir el éxito profesional. La mentira más grande.

Después de experiencias como ingresar a la carrera de ingeniería mecánica en la universidad, vivir en una fraternidad con 15 personas foráneas de diferentes culturas, ser partícipe de actividades curriculares en la universidad y colaborar en proyectos de ingeniería de procesos en una multinacional alemana, puedo afirmar que el estudio realizado por Harvard University, que menciona que el 80% del éxito profesional es debido a habilidades de comunicación, marketing personal, venta de ideas y solamente 20% es debido a habilidades técnicas, es completamente cierto.

Una promoción de puesto, o ser contratado, no son factibles sin que te vean en la organización. Independiente de su conocimiento técnico, la frase “quien no se ve no es recordado” es vital tenerla presente. Es necesario hablar en las juntas y no tener miedo del juicio de terceros. Más beneficio es ser corregido y aprender, en lugar de mantenerse invisible y callado. Tus proyectos y tus logros son relevantes y necesitan ser bien vendidos para que se vean. No tengas la mentalidad de que venderse a uno mismo es malo.

Una experiencia propia fue al yo ser practicante di el primer paso y agendé una junta extraordinaria con el gerente de planta para solicitar su orientación y experiencia en estructurar una empresa junior de la universidad en la cual hacía parte. Considera que a las personas les encanta sentirse importante independiente del puesto que estén. Siempre que veía la oportunidad me sentaba con el director de la planta o el gerente en el comedor, simplemente para escuchar sus experiencias y solicitarles recomendaciones de libros, la hora de la comida no es solo ocio, es poderoso networking.

En este período recibí una propuesta de contratación, fue elegido para apoyar a empezar un área estratégica de mejora continua (Lean). Referente a mi experiencia, quisiera destacar que las personas que entran en una empresa para seguir con las mismas políticas sin intención de innovar están condenadas a estancarse en su carrera laboral, por esta razón recomiendo firmemente conocer sobre mejora continua.

Para que una persona tenga éxito es necesario tener visión crítica y mínimo, dedicar 30 minutos de su día en buscar maneras más eficientes de completar tus tareas diarias. La persona que recibe reconocimiento en la empresa no es la que más trabaja, es la que encontró la forma de trabajar de manera eficiente.

En un publicado por Harvard Business Review, el objetivo principal de una organización es tener ganancias financieras ahora y en el futuro. Al conocer esta afirmación, que parece simple, pero muy reflexiva, todo ha cambiado en mi vida. Empecé a registrar el historial de todos mis logros, pero la clave fue traducir estos logros en ahorros monetarios, el que importa en la organización.

Algunos ejemplos son si perteneces a Recursos Humanos puedes medir ahorros de tiempo con automatización de procesos burocráticos manuales; si trabaja en Compras puedes mantener todo su historial de ahorros con base en negociaciones y contratos con proveedores; si te dedicas a Manufactura puedes medir los ahorros de tiempo de proceso y convertir en dinero multiplicándolo por la tasa hora del proceso y demanda anual del producto. Con esto pretendo insistir en que conocer del área de contraloría y finanzas quienes pueden ser aliados para obtener los datos de costos y recibir soporte en traducir tus logros en dinero.

Con este historial de logros financieros, evidencias y memorial de cálculo en manos, tienes un poderoso poder de argumentación al momento de solicitar incrementos y nuevos puestos. Según el especialista en gestión de personas y psicología Dale Carnegie, las personas acostumbran a solicitar incrementos de sueldo basados en la argumentación de “creo que lo merezco, pues hago un buen trabajo”, y este es un gran error porque el enfoque no debe de ser su necesidad, sino la necesidad de la empresa. Por lo mismo, es esencial basar los argumentos en hechos y datos siempre.

Mismo caso para un currículum, es un desperdicio y nada interesante tener la descripción de tus tareas diarias como empleado, en lugar de eso es más atractivo traducir tus logros en dinero, entre otras cosas que sí importan a las empresas, como por ejemplo mejora en indicadores oficiales.

Para quien tiene interés, una herramienta Lean simple y poderosa que me ha servido para estructurar, priorizar y encontrar gran potencial de ahorros financieros es el Reporte A3, la misma utilizada por ejecutivos de Toyota. Además, herramientas de Lean Six Sigma, o simplemente una mejora (Kaizen) simple. Hay que recordar que muchas pequeñas mejoras pueden tener lo mismo impacto de una gran mejora.

Después de esta gran transformación en mi mentalidad, recibí una propuesta y me cambié a una consultoría de gestión para posterior crecer al recibir una propuesta en la misma multinacional alemana, pero de esta vez para liderar Lean Management en México. Mi recomendación es buscar diariamente, mejorar habilidades con personas, aplicar la mejora continua en sus actividades, aprender a traducir sus logros en dinero y siempre argumentar basado en hechos y datos.

El autor es miembro del comité de excelencia operacional de Index Nuevo León.