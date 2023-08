Mireya González: Nearshoring y Biorregionalismo

Para quienes estamos interesados en el tema de desarrollo sostenible, buscamos información que apoye a esta prioridad. En el presente artículo abordaremos los conceptos de Nearshoring y Biorregionalismo y buscaremos coincidencias entre ellos. Se exploran los puntos de intersección; entre los que destaca una ventaja del Nearshoring cuando la empresa extranjera se ubica en una región cercana al país de consumo logra una reducción de emisiones de carbono con la disminución de cadenas de suministro.

Si hablamos de Nearshoring y Biorregionalismo podemos afirmar que estos conceptos contribuyen al desarrollo de una región, y se analizarán algunas coincidencias entre ambos. A continuación, definiremos estas nociones:

Nearshoring

De acuerdo con el directorio Thomsonreutersmexico, “el Nearshoring es la estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros que, a pesar de ubicarse en otros países, están localizados en destinos cercanos y con una zona horaria semejante”. Este modelo de negocios de comercio exterior está activamente en el mundo, pues en la toma de decisiones, además del costo, se consideran factores como contar con una red de suministro que resista crisis externas e interrupciones similares a las de la pandemia; el Nearshoring actualmente es un tema económicos recurrente y está impactando favorablemente a nuestro país. (González, 2023). Y como menciona Deloitte en su reporte de “Nearshoring en México”, cuando una empresa acerca toda o parte de su producción al consumidor final, reduce costos y evita contratiempos logísticos.

Biorregionalismo

En cuanto al concepto de Biorregionalismo se refiere a una filosofía que promueve la organización desde el punto de vista cultural, política, social, económica y ambiental basada en las características naturales y culturales de una región específica. (Antropocene, 2023).

Por su parte, Molly Scott Cato (2012), en su libro “The Bioregional Economy: Land, Liberty and the Pursuit of Happiness” destaca que “Los economistas verdes sugieren la necesidad de reemplazar la economía globalizada y sus cadenas de suministro extendidas, con una economía más local autosuficiente que satisface la mayoría de sus propias necesidades”. (p. 1).

Coincidencias entre Nearshoring y Biorregionalismo

Es importante destacar que Nearshoring y Biorregionalismo son conceptos con objetivos y enfoques diferentes. El Nearshoring se refiere específicamente a la ubicación geográfica de las operaciones productoras y comerciales de una empresa, mientras que el Biorregionalismo se centra en la organización cultural, política, social, económica y ambiental basada en las características naturales y culturales de una región. Sin embargo, existen alguna coincidencia en ambas temáticas:

· Enfoque regional: Tanto el Biorregionalismo como el Nearshoring se centran en una región geográfica específica. El Nearshoring implica establecer operaciones de una empresa cerca de la región de consumo. El Biorregionalismo por su parte, se basa en que las comunidades se organizan de manera integral y toma decisiones considerando características naturales y culturales de una región.

· Desarrollo económico local: Tanto el Biorregionalismo como el Nearshoring promueven el desarrollo de las comunidades de una zona. El Nearshoring, establece operaciones cerca de la región de consumo, genera empleo y oportunidades económicas en la región. El Biorregionalismo fortalece la economía local mediante la promoción de la producción, el consumo local y la creación de empleo en la región.

· Sostenibilidad: Tanto el Biorregionalismo como el Nearshoring apoyan a la sostenibilidad al acercarse al destino a través de disminución de traslados por la cercanía del consumidor. El Nearshoring, al reducir las distancias en las cadenas de suministro, contribuye a una menor huella de carbono relacionada al transporte de productos. Por su parte el Biorregionalismo busca una mayor armonía entre los seres humanos y su entorno natural, promoviendo prácticas sostenibles y la protección del medio ambiente, basándose en una economía verde será una economía más local o cercana.

Como se ha mencionado existen ventajas económicas en el Nearshoring para la zona en la que se desarrolle la empresa, pero será importante contribuir al cuidado del medio ambiente de la región; así como a la protección de los recursos naturales que cómo sabemos son limitados.

En este documento abordamos dos conceptos en nuestro entorno: Nearshoring y Biorregionalismo. Por un lado el Nearshoring contribuye al desarrollo económico en una región, y por el otro el Biorregionalismo que busca un desarrollo más integral de una región. Dentro de las coincidencias analizadas, se destaca como ventaja del Nearshoring la reducción de la huella de carbono en nuestro planeta gracias a la cercanía de la empresa con el país de consumo. Como contribución, podemos resaltar la importancia de seguir en la ruta y vigilancia del cuidado de nuestro tema prioritario que es el desarrollo sostenible.

La autora es Profesora Contabilidad, Finanzas. Master Science in Accounting UT Dallas. Centro Internacional Casos. Certificada PBL Universidad, Maastricht Holanda. Ética aplicada, Deusto España. Certificadas competencias profesionales, personales. Diplomado Desarrollo sostenible. ESG.