Entre Líneas 08/09/ 2023

REGENERA DE CEMEX Y DP WORLD FIRMAN ACUERDO DE CIRCULARIDAD PARA GESTIÓN DE DESECHOS, UTILIZAN LLANTAS

Nos informan que que Regenera, el negocio circular de gestión de residuos de la cementra de origen regiomontano Cemex, y DP World, líder mundial en soluciones para la cadena de suministro, firmaron un acuerdo de circularidad para el manejo de residuos en República Dominicana.

Según el acuerdo, Regenera convertirá las llantas usadas de las operaciones logísticas de DP World Dominicana en un sustituto de combustibles fósiles, evitando el uso de vertederos y las emisiones de metano asociadas.

DP World Dominicana tiene el compromiso de mitigar este impacto y encontrar prácticas de gestión más circulares y sostenibles.

Los expertos comentan que después de agotar todas las vías de circularidad de residuos (reducción, reutilización y reciclaje), las prácticas de Cemex para conversión de desechos en energía ofrecen una solución a quienes buscan minimizar su huella ambiental, advirtiendo que cuando se desechan en vertederos, las llantas pueden liberar sustancias químicas, incluido metano, al aire, la tierra y al agua, alterando el ecosistema.

Las llantas usadas son parte importante de la estrategia de combustibles alternos de Cemex, debido a su alto contenido de biomasa de aproximadamente 27 por ciento. Los residuos de biomasa no contribuyen al calentamiento global, ya que el CO2 liberado es equivalente a la cantidad absorbida de la atmósfera durante su ciclo de vida.

Bajo la visión de Juan Carlos Herrera, Director Global de Soluciones Urbanas de Cemex, Regenera da servicios y opera como un facilitador clave para la economía circular en donde la cadena de suministro global de la cementera le genera residuos que no siempre son reciclables, sin embargo ayudan a garantizar que estos residuos se gestionen de la manera más sostenible posible.

Esperamos que Regenera, quien es un socio líder en soluciones de circularidad con el objetivo de contribuir a una sociedad neto positiva, que además colabora con organizaciones de los sectores público y privado, y siendo parte del negocio Soluciones Urbanas de Cemex, pongas sus ojos en el área metropolitana de Monterrey en donde el tiradero de llantas se encuentra en gran parte en la vía pública.

DESTACAN RESTAURANTES DE MONTERREY EN LAS LISTA DE OPENTABLE COMO GUÍA PARA TURISMO GASTRONÓMICO

Directivos de OpenTable y KAYAK (empresas hermanas) nos informaron que concretaron una unión para ayudar a planificar con facilidad los viajes centrados en la gastronomía.

Según un reciente análisis de KAYAK, el metabuscador de viajes líder en el mundo, Monterrey y su Área Metropolitana sobresale entre los destinos más populares para viajes nacionales durante la temporada alta de verano (del 24 de julio al 31 de agosto), junto a otras localidades como Cancún, Ciudad de México, Tijuana, Puerto Vallarta, Mérida, San José del Cabo y Guadalajara.

Explican que para inspirarse sobre dónde comer en estos lugares, hay que consultar las listas Diners’ Choice de OpenTable, las cual se actualizan mensualmente con base en el análisis de más de 400 mil reseñas de comensales.

Con las listas Diners’ Choice de OpenTable, es posible profundizar y descubrir tu próximo restaurante favorito, con opciones de búsqueda que incluyen: Mejor cocina, Mejor servicio, Mejor ambiente, Mejor relación calidad-precio, para que los comensales puedan encontrar el restaurante perfecto, independientemente de su búsqueda. Estas listas se encuentran en la parte inferior de los enlaces en los “Mejores restaurantes en general”.

Las posibilidades son infinitas, y si por ejemplo usted es una persona que tiene un interés especial en la preparación y el consumo de comida, especialmente en restaurantes, comúnmente conocidos como foodies, con debilidad por los mariscos o los cortes de carne, la guía ofrece a los visitantes nacionales y a los turistas extranjeros una gran variedad de lugares para explorar y qué mejor manera de descubrirlos a través de su gastronomía.

Para el caso de los mejores restaurantes de Monterrey destacan el Nirvana Rock Joint, restaurante inspirado en el rock que sirve cocina americana; Zatziki, comida griega en un pintoresco restaurante de estilo europeo y La Nacional de San Jerónimo, que sirve comida mexicana y exquisitos cortes de carne al estilo asador.

Bienvenido el turismo gastronómico a la ciudad.

RECONOCE INSTITUTIONAL INVESTOR A BANORTE Y SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMO LA MEJOR FIRMA DEL SECTOR FINANCIERO EN AL

La reconocida publicación estadounidense Institutional Investor, dio a conocer su ranking anual Latin America Executive Team, considerado el punto de referencia y confianza más importante para los inversionistas de todo el mundo, en donde Grupo Financiero Banorte (GFNorte) obtuvo primer lugar en todas las categorías en que participó del ranking empresas financieras en Latinoamérica (excluyendo Brasil, por metodología de la propia Institutional Investor).

Los resultados del ranking están sustentados en la opinión de 1,105 profesionales en temas de inversión de 508 empresas de servicios financieros. Durante la encuesta, se solicita a los participantes que califiquen a los Consejos de Administración, Directores Generales, Directores Financieros y profesionales de Relación con Inversionistas, así como la estrategia ASG de las empresas en sus diferentes universos de alcance.

Los atributos que se miden en las diferentes categorías son credibilidad, liderazgo, comunicación y conocimiento comercial y de mercado, entre otros.

Las 7 categorías del ranking del sector financiero a nivel Latam, en donde Grupo Financiero Banorte quedó en el primer lugar, fueron: Best CEO (Mejor Director General): Marcos Ramírez Miguel, Best CFO (Mejor Director de Finanzas): Rafael Arana de la Garza, Best IRO (Mejor Director de Relación con Inversionistas): Tomás Lozano Derbez, Best IR Team (Mejor Equipo de Relación con Inversionistas): GFNorte, Best IR Program (Mejor Programa de Relación con Inversionistas): GFNorte, Best ESG (Mejor ASG): GFNorte y Best Company Board of Directors (Empresa con Mejor Consejo de Administración): GFNorte.

Además, GFNorte obtuvo el reconocimiento como Best Company Board of Directors (nueva categoría) del sector financiero en Latam. Así también, Banorte por segundo año consecutivo se posiciona entre las Most Honored Company en México.

Institutional Investor es una publicación internacional, líder en finanzas, con más de 50 años de experiencia. Su audiencia son los tomadores de decisiones más influyentes en la gestión de activos y en la banca en el mundo.

Por más de 30 años, la publicación ha reconocido a las compañías a través de sus rankings globales. La integridad y credibilidad de las calificaciones que emite han sido designadas como un estándar para medir la excelencia.

¡Enhorabuena para GFNorte!

FORTALECE IGUALDAD E INCLUSIÓN IDENTIDAD DE COMUNIDADES INDÍGENAS CON FERIA TEQUIO HUB INTERCULTURAL

Nos informan que para fortalecer la identidad de las comunidades indígenas que viven en Nuevo León, mediante la generación de opciones productivas basadas en la revaloración de su cultura, capacitaciones y ferias artesanales, la Secretaría de Igualdad e Inclusión promueve las Ferias Tequio HUB Interculturales.

En estos espacios, las comunidades otomíes, mixes, nahuas, mixtecos, wixárikaas, entre otras, ofertan sus productos, artesanías, manualidades y gastronomía en lugares como la Explanada del Pabellón Ciudadano, Explanada de los Héroes, preparatorias y facultades de la UANL y Universidad del Norte.

En lo que va del 2023, la dependencia estatal a cargo de Martha Herrera, ha realizado 17 Ferias con un total de 274 participantes generando más de 777 mil 350 pesos en ingresos para las comunidades.

En estas ferias se han tenido como socios solidarios a diferentes instituciones como: UANL, ITESM, Universidad del Norte, 3 Museos, AIESEC, ACNUR, OIM, Secretaria de Administración, Secretaria del Economía entre otras.

El concepto HUB surge de la iniciativa de capacitar de forma gratuita a las y los artesanos indígenas en el mejoramiento de calidad de sus productos y que cuenten espacios para ofertar sus artesanías en universidades, plazas públicas y museos de forma segura, por medio de la Dirección de la No Discriminación.

Reconocemos a la Secretaría de Igualdad e Inclusión estatal que con estos espacios no solo le da la bienvenida las comunidades indígenas a la entidad, sino que les genera espacios de empleo.

Mail: monterrey@elfinanciero.com.mx