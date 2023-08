Víctor Romero: Bitácora digital

En Estados Unidos, los transportistas trabajarán bajo la lupa de las autoridades a través de una bitácora digital.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

En esta semana desayuné con un buen amigo, Reynaldo G. quien dirige una empresa de transporte en México, siempre muy interesante platicar acerca de cómo la tecnología beneficia a diferentes industrias.

Me compartió que muchos de los accidentes que suceden con el transporte pesado, es por agotamiento físico de los conductores y que se está empezando a regular y a controlar. Por ejemplo, al igual que cualquier colaborador de la empresa, la jornada de los operadores debe ser de 8 horas, sin embargo, hay quienes maneja más de 13 horas continuas para llevar a tiempo la carga o esperan en un centro de distribución 4 horas y manejan 10 horas; recuerdo que en un proyecto al que nos invitaron en Los Ángeles, CA, estábamos esperando un mueble que se fabricó en México, llegó a tiempo a Laredo, TX, pero en el traslado a Los Ángeles no llegó, el motivo, la empresa no consideró 2 choferes para que pudiesen avanzar continuo y turnar el manejo de la unidad, recuerdo que me pregunté cómo hubiese sido en México, probablemente “se la hubiese rifado el chofer” y por supuesto que esto no está bien por temas de seguridad.

En Estados Unidos, ya es ley que las empresas transportistas deberán de contratar uno de los proveedores de hardware y software autorizado por el gobierno para implementar una bitácora digital. Pero ¿cómo funciona?, el sistema está interconectado a la unidad, de tal forma que la autoridad puede llegar con su dispositivo y conectarse al arnés (con un cable) del sistema de monitore y bajar toda la información (paradas, velocidad promedio, horas de manejo, ubicaciones, etc) y lo más importante es que esta información tiene un periodo de monitoreo, si el operador cometió una falta el mes pasado, le aplicarán la multa aunque sea un mes después.

Si queremos ser competitivos y realmente ser el socio comercial número 1 con nuestro vecino Estados Unidos, los legisladores y gobernantes deberían de tomar la responsabilidad de hacer las leyes e inversiones que correspondan para estar al mismo nivel. Y como lo he dicho en columnas anteriores, los legisladores no requieren ser expertos, pero si requieren acercar a especialistas, consultores y universidades.

Estoy convencido que entre más tecnología se implemente el seguimiento de cumplir las reglas, disminuye la corrupción, pero hay que entrarle todos para que funcione, “tanto el que mata la vaca como el que le agarra la pata”

Hoy acompañé la escritura con un café expreso de mis vecino, con en blend de la casa, elaborado con granos del sur del país; aromático, intenso y acidez alta, ideal para acompañarlo con un chocolate blanco.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.