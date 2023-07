Rodrigo Caballero: Lo preciso en lo impreciso de las proyecciones

Aceptar que no lo sabemos todo puede llegar a ser tedioso, frustrante y hasta doloroso. Inevitablemente buscamos cerrar el círculo de cualquier historia para poder darle paz mental a nuestro ser.

No nos gusta dejar a medias un libro, una película o una serie. A pesar de no estarla disfrutando pensamos “ya falta poco, necesito saber su final”. Entonces, imagínense dejar a medias el porvenir de nuestro futuro, si no tenemos la madurez suficiente, pudiéramos colapsar ante los millones de escenarios que no podemos controlar. Puede ser que por esta razón hayamos inventado el uso de pronósticos y proyecciones. Quizá por esa razón tenemos el mal hábito de dar únicamente los datos duros relacionados al porvenir de una empresa, un sector, o incluso de la economía global, con tanta naturalidad y certeza que hasta el más escéptico termina dando por hecho que ese será el destino de aquella situación proyectada.

No obstante, me parece que, para ser más estratégicos en esta vida, debemos aceptar que no lo sabemos todo, y que inevitablemente no tenemos el control de muchas situaciones que suceden alrededor, por ello, no podemos dar por hecho un estimado. Lo único que podemos dar por hecho de ese estimado es que muy probablemente no se va a cumplir con la precisión que esperábamos.

No piensen mal, no estoy en contra de los pronósticos o las proyecciones, al contrario, me parece importante buscar anticiparnos al porvenir. Por esta misma razón me he dedicado a escribir este artículo. Si mejoramos la forma en la que procesamos esta información (datos de pronósticos o proyecciones), se podrán tomar mejores decisiones.

En realidad, nuestra capacidad para entender el futuro es tan limitada que ni siquiera puedo llegar a tener la capacidad de acertar al 100% a lo que sucederá el día de mañana en mi vida, ¿cómo podría acertar en un pronóstico de la economía del país? Por esa razón, la manera en la consumimos las proyecciones y los pronósticos podría mejorar. En lugar de prestar atención únicamente al resultado final, podría ser más nutritivo para nuestra toma de decisiones el prestar mayor atención a toda la historia que hay detrás de ese dato, ya que lo preciso en lo impreciso de las proyecciones es la historia que es contada para llegar al dato final, no porque se vaya a cumplir, sino porque esta historia nos da una mayor percepción de lo que el analista trata de mostrarnos, con sus alcances y limitaciones. Esto aplica a métricas como el valor presente neto, el precio objetivo de una acción, el producto interno bruto, entre otras.

Por ejemplo, al querer realizar el análisis de la factibilidad de diversos proyectos para elegir uno, no basta con hacer la comparación por medio del VPN. Para tomar la mejor decisión, valdría la pena adentrarnos a la historia que el analista ha creado en cada uno de los modelos financieros para evaluar cada proyecto, entendiendo esta subjetividad podremos tomar una mejor decisión al saber de donde viene ese resultado final del valor presente neto.

Así mismo, al querer invertir en una empresa en el mercado de valores, no es suficiente con tener el precio objetivo y saber si está ofreciendo rentabilidad sobre el precio de mercado de la acción. En este caso también valdría la pena que el analista nos contara la historia con detalle fino del como ha llegado a la conclusión de su precio objetivo.

Así que me parece oportuno que en la profesión del financiero se comience a tomar con mayor seriedad la habilidad de crear la narrativa de una historia y saber comunicarla a un público. De esa manera se podría apreciar con una percepción más amplia su trabajo y las personas que utilicen el análisis de sus modelos financieros puedan tener una mejor toma de decisiones.

Entonces, quizá en lugar de poner en los titulares “Banxico baja el pronóstico del PIB a 1.6% para 2024″ podríamos cambiarlo a “Banxico se mantiene escéptico para 2024 por complejo panorama en economía mundial”

Comenzar a darle prioridad a las historias detrás de cada modelo financiero y no tanto al resultado final.

El autor es profesor investigador del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey.

Contacto: rodrigocaballero@tec.mx