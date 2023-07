Cesáreo Gámez: Afecta inseguridad a dos tercios de mexicanos

La inseguridad pública afecta de casi dos tercios de mexicanos y mexicanas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2023.

De acuerdo con esta encuesta, el 62.3 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad.

Las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que se siente insegura fueron: Fresnillo, donde el 92.8 por ciento manifestó sentirse inseguro, Zacatecas (91.7 por ciento), y Ciudad Obregón, donde el 90.3 por ciento de la poblaciòn manifestó sentirse inseguro.

En Nuevo Leòn, el municipio más afectado por la inseguridad fue Monterrey, donde el 70.8 por ciento de la población manifestó sentirse inseguro, cifra superior al promedio nacional, seguido por Santa Catarina, (58.5 por ciento) y General Escobedo (55.2 por ciento).

Por otro lado, en San Pedro Garza Garcìa, solamente el 13.2 por ciento de la población adulta expresó su sensación de inseguridad, siendo el municipio con más baja sensación de inseguridad en el país.

Los lugares donde más porcentaje de la población manifestò sentirse insegura fueron los cajeros automáticos situados en la vía pública (73.0 por ciento), el transporte público (65.5 por ciento) y los bancos, donde el 57.3 por ciento de la población expresó su inseguridad.

Y lo peor de todo es que las perspectivas de la poblaciòn en materia de inseguridad no muestran signos de mejorar. En la última ENSU el 34.1 por ciento manifestó que seguirá igual de mal, mientras que el 23.6 por ciento considera que empeorarà.

Pero no solamente en la ENSU se ha detectado la inseguridad, sino también en la encuesta que levanta el Banco de México entre analistas del sector privado. En la última encuesta, publicada a principios de julio, el 20 por ciento de los analistas entrevistados manifestaron que la inseguridad es uno de los problemas que podrían obstaculizar el crecimiento del país.

Esto es un sìntoma más de que la política de “abrazos, no balazos” llevada a cabo por las presentes autoridades no funciona y que será necesario cambiar la estrategia, pero eso se llevará a cabo con el próximo presidente, porque este no funciona.

Cae industria en NL

La producción industrial en el estado de Nuevo Leòn registró una caída de 0.2 por ciento durante marzo de 2023, de acuerdo con información proporcionada por el INEGI.

Esta contracción se explica fundamentalmente por lo ocurrido en la industria de la construcción, que registró una reducción de 13.0 por ciento durante el tercer mes del año en curso.

Por el contrario, la producción de la industria manufacturera creció 3.8 por ciento en el mes de referencia.

Es de hacer notar las fuertes diferencias registradas en la producción industrial durante marzo. Por un lado, tenemos entidades como Quintana Roo, Baja California sur y Oaxaca, con crecimientos de 35.9, 18.1 y 14.6 por ciento.

Por otro lado, en estados como Tamaulipas, guerrero u Morelos se registran disminuciones cercanas a los dos dígitos en el tercer mes de 2023.

El autor es economista de la UANL, con Doctorado en la Escuela de Graduados de Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del ITESM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-Conacyt