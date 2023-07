Hugo René Ortiz: ¿Sabes qué día dejarás de pagar impuestos?

Seguramente usted ha escuchado más de una vez a alguien que jura y perjura que no paga impuestos. Sin embargo, ¿será esto un mito o una realidad? En esta ocasión analizaremos las actividades de un mexicano promedio para identificar los impuestos que paga al realizarlas.

En el tema laboral, nos encontramos con varios escenarios, uno de los más comunes es el empleado “godín”, quien recibe un sueldo y su empleador le retiene el impuesto correspondiente a ese ingreso por salario. Ese impuesto se conoce como Impuesto sobre la Renta (ISR), el cual es un impuesto al ingreso que obtiene una persona. Este mismo impuesto es el que pagan las personas que trabajan de forma independiente ya sea brindando algún servicio o vendiendo un bien.

Por último, nos quedan todos aquellos que trabajan de manera informal, es decir que desempeñan cualquiera de las actividades mencionadas pero no están registrados como contribuyentes, no informan esos ingresos al momento de presentar su declaración mensual de impuestos o simplemente no presentan declaraciones. Este último grupo de contribuyentes son los que no pagan ISR.

Al ir a comer a un restaurante, se causa el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto al consumo, se paga al adquirir bienes, servicios, entre otros. Este impuesto debe incluirse dentro del precio del producto, de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Lo anterior es importante porque el precio no debe variar se solicite o no factura, en otras palabras, eso de “si quiere factura, es más IVA” no tiene un fundamento legal.

Como se habrá dado cuenta el IVA lo paga quien “gasta”. Prácticamente nadie se salva de pagar IVA, ya que lo relevante para estos efectos es el cómo y en qué se gasta y no en cómo se obtuvo o qué actividad se realizó para obtener el dinero. Hay ciertos productos que no generan un IVA, en su mayoría son productos de primera necesidad que son consumidos por toda la población, por lo que el que no tengan IVA tiene la finalidad de no incrementar su precio.

El tomarse unas cervezas con sus cuates, además de causar IVA, la adquisición de bebidas alcohólicas, causa el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS). El precio de la cerveza incluye tanto el IVA como el IEPS. Uno de los objetivos del IEPS es desincentivar el consumo de productos dañinos para la salud y cuidar el medio ambiente. La gasolina, el alcohol, el tabaco, alimentos con alto contenido calórico, entre otros, son causa de IEPS al ser enajenados.

Tanto el IVA como el IEPS son impuestos indirectos, esto quiere decir que los paga el consumidor final, lo cual implica que quien los cobra se convierte en un intermediario entre el fisco y el consumidor final; en otras palabras, será el encargado de entregar a la autoridad fiscal el impuesto que recaudó del consumidor final.

Estimado lector, seguramente ya se dio cuenta, que puede haber casos de empresas que pagan un monto importante de impuestos. Sin embargo, no son impuestos de la empresa ya que pueden provenir del ISR retenido a los empleados y/o del IVA o IEPS recaudado de las ventas al consumidor final.

Entonces, la próxima vez que escuche a su compadre empresario decir “pago muchos impuestos”, pregúntele qué impuestos paga, ya que quizás piensa que todos los impuestos que paga son propios y no ha caído en cuenta de que retiene impuestos de terceros, que entera junto con los propios.

La siguiente vez que escuche a alguien decir que no paga impuestos solo hay dos explicaciones posibles: no tiene claro cómo funcionan algunos de los principales impuestos o es un fantasma.

Pero si tiene un negocio y le ofrecen una estrategia para que su negocio no pague impuestos, mucho ojo, cuénteselo a quien más confianza le tenga, ya que si bien es cierto hay situaciones particulares en la vida de un negocio que se traducen en que no resulte un solo impuesto a enterar, estas no son muy comunes y en ocasiones son indicadores de problemas financieros o malos manejos administrativos.

Espero que estas líneas hayan sido útiles para demostrar que independientemente de nuestra ocupación, edad, nivel socioeconómico todos pagamos impuestos estemos conscientes de ello o no; así como que gran parte de esos impuestos llegan a la autoridad fiscal a través de terceros.

Por lo tanto, quizás es más provechoso enfocarnos en verificar que esos terceros enteren nuestros impuestos en lugar de buscar cómo no pagarlos. Entonces, ya sabe, si quiere dejar de pagar impuestos, habrá que dejar de respirar, aunque en algunos casos ni siquiera eso es suficiente. Y como diría un amigo, si tiene un negocio y quiere dejar de pagar impuestos la única estrategia válida es comprar un candado…para que lo cierre y deje de operar.

