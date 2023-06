Víctor Romero: Rastreadores de camiones

Tanto los autobuses de pasajeros como las líneas de transporte de carga utilizan en su gran mayoría sistemas que analizan una infinidad de variables en las unidades.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Platicando con un conocido que coincidimos en un curso, me compartía que, en su trabajo, es responsable de la parte técnica en el equipamiento y funcionamiento de los equipos que se instalan en las unidades para rastrearlas y recolectar información.

Me pareció muy interesante toda la información que es posible medir en un camión, por ejemplo, en un autobús de pasajeros, puede medir las veces que frena, el desempeño del motor, cuánto lo revolucionan, saber también el número de paradas, cuánto tiempo la unidad está parada con motor prendido o apagado, presión de las llantas, temperaturas, etc. ¿para qué se utiliza esta información? Para mejorar el desempeño continuamente, capacitar en áreas de oportunidad a los choferes y tener información del costo rendimiento de las unidades a lo largo de su vida útil.

Para el transporte de carga y sobre todo unidades de última milla o que van suministrando producto o materiales en una ruta, permite optimizar la mejor ruta de entrega en base a los horarios de tráfico y distancias entre los puntos; adicionalmente quien planea la ruta puede especificar si alguno de los clientes recibe en un horario específico.

De inmediato se me vino a la mente los camiones autónomos, prácticamente tienen control bidireccional, ¿se imaginan una Smart city, como las leemos en las revistas?, es fascinante saber que todo puede estar bajo control de forma automatizada. Con un transporte público eficiente; que no dependa del humor del chofer si hace la parada o no, semáforos automatizados y con inteligencia artificial para tomar decisiones y no depender de un oficial de tránsito conectado al semáforo para cambiar la luz según vaya viendo el tráfico, que los trámites oficiales puedan ser realizados en línea o en kioskos sin depender de “favores” por parte de algún servidor público.

Así se empieza a visualizar la tecnología en los próximos años, sino es que antes sucede una disrupción que cambie el rumbo por completo.

Usted, ¿cómo visualiza el futuro?, ¿qué le gustaría que la tecnología haga por usted?; dé vuelo a su imaginación y coméntelo en twitter, será muy interesante leerlo y mucho más, le sorprenderá lo que 5 minutos de dar vuelo a la imaginación genera de ideas.

Hoy acompañé la escritura con un café expresso doble, como decimos aquí en el norte: pa´ que amarre; aromático, acidez alta y de sabor fuerte.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos. Para quienes ya están de vacaciones, que las disfruten ¡enormemente!