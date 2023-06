Sara Lozano: Dos campañas anticipadas

Es la primera vez que leo nombres que me podrían convencer en una boleta presidencial y llevo seis. Además, el optimismo apunta a campañas internas deliberativas, sin sangre ni desprestigios, o se dan un balazo en el pie. Esperaría también propuestas de unidad que aligeren la polarización demencial en la que hemos vivido este sexenio.

Junio inició con las elecciones de Coahuila y Estado de México, siguió con el acuerdo y publicación del método para la selección interna de candidaturas en MORENA. Semanas después entre estiras y aflojas, Frente Amplio por México da a conocer un método para decantar las candidaturas partidistas que la ciudadanía parece apoyar y elegir a la que encabezaría la coalición PAN-PRI-PRD. Hace poco era impensable la alineación partidista a la exigencia de la ciudadanía organizada.

Innegable que las elecciones ya empezaron antes de lo que mandata la Constitución. Frente Amplio por México estableció una agenda de firmas, encuestas, primarias; un método un tanto complicado, tal vez efectivo si se considera la desconfianza que gozan los partidos políticos. Mientras tanto, las propuestas de MORENA van por la anuencia de un voto duro que ha sostenido desde su surgimiento.

Los calendarios anticipados de ambas propuestas van muy al parejo: julio y agosto será de campañas no-oficiales para preparar las precampañas de las campañas legisladas. La definición de dos candidaturas para arrancar el proceso electoral formalmente legislado. Dos meses con una agenda kilométrica en el que morenistas tratarán de convencer su afinidad a la 4T y los frentistas, de que son partidistas, pero confiables.

La masa crítica seguirá siendo el abstencionismo en su mayoría ciudadanía joven que no sabe, no le interesa y no se involucra en política. Pero esta agenda es la de después, por lo pronto se busca la aceptación y confianza de quienes marcharon el 23/11, el 26/02 y/o votaron el 4/06.

Me dan pendiente la declaración 3 de 3 o la de 5 de 5, la pérdida de registro por incumplir pensiones alimenticias o por violencia política por cuestiones de género…leo nombres de innombrables que aparecen entre candidateables. Me da pendiente que el carisma populista borre a los mejores perfiles, o bien, que los mejores perfiles no tengan el carisma inspirador que necesita esa masa crítica.

Llama la atención la desproporción entre hombres y mujeres. En MORENA hay una entre cuatro y por el otro lado son cuatro entre diez.

Va a ponerse bueno este proceso electoral por los alcances estadistas que demanda a ambos métodos de preselección interna. Y de buenas, vamos teniendo que decidir entre propuestas interesantes, no de puro saldo como en las elecciones anteriores.