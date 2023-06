Hiram Peón: A jalar, que se ocupa

Las altas temperaturas, seguirán según los expertos, pero sin llegar a ser críticas. Los pronosticadores del tiempo hablan de que tendremos lluvias torrenciales en agosto y septiembre. Eso es optimismo.

Seguirá evaporándose el agua de las presas, pero cada vez menos, eso es la realidad. Los trabajos para reparar las fugas de agua en la ciudad continuarán, para nunca terminar. Eso también es realidad.

Estamos como en un eterno “baile” entre la realidad que nos abofetea el rostro y un optimismo que a veces raya en un sueño irrealizable.

Ante estas alternativas prefiero la realidad. La realidad en la que pasará lo que tiene que pasar.

Mientras que a nosotros, tal parece que ante la realidad, solo nos toca poner la actitud, algo que es propio de esta bendita y soleada región del país. Una actitud positiva ante lo que nos presente la vida.

Dice Rubén Blades, ciudadano panameño avecindado en Nueva York, en una de sus canciones donde retrata la realidad:

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más bravo”

Entonces, pasará lo que tiene que pasar. Me gusta eso. Porque el universo es así.

Por eso me gustan mucho más las frases del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón que las de nuestro actual gobernador.

Las frases de Samuel García son muy desafortunadas, hablan de su personalidad machista y de su desconexión con la realidad.

Por eso me quedo con la frase del Bronco “A jalar, que se ocupa” tiene más que ver con lo nuestro.

Todo empieza con una idea, eso está claro. Pero la idea tiene que convertirse en realidad, sino se hace así, es solo un sueño y los sueños no nos dan de comer. El trabajo sí.

No quiero pensar que el proyecto de la mega-planta de Musk sea solo un sueño. No se ha movido ni un clavo de ese proyecto que debería de terminarse en septiembre, para empezar a vender carros en el año 2024. Sobre el proyecto Samuel dijo “Este boom que viene también va a traer retos, muchos retos de vivienda, tráfico, desarrollo humano y urbano, pero son lo que yo llamo ‘happy problems’.”

Happy problems me suena a un sueño.

Como lo que dijo el expresidente López Portillo después del hallazgo del pozo petrolero Cantarell “México debe acostumbrarse a administrar la abundancia”.

En sus mejores años, de ese pozo se extrajeron más de dos millones de barriles de petróleo diarios. La abundancia llegó, pero de eso, los mexicanos no vimos ni un peso.

Así me suenan los happy problems de Samuel García. Ojalá me equivoque.

Entonces vivir frente a la realidad es preferible que soñar y esperar algo que no llegará.

En una serie coreana, llena de estrategias de negocio, de prácticas desleales, nepotismo y traiciones. Todo muy parecido a la realidad. Adosaron un par de frases que nos hablan mas de “ponte a Jalar que se ocupa”, que de los sueños.

Dicen los coreanos: “Un cisne nunca deja de mover las patas bajo la superficie”. Esto podría significar que, aunque te veas bonito, como quiera tienes que seguir jalando.

También dicen: “Debes remar y avanzar cuando no hay viento” entonces yo podría interpretarlo como que: no dependas de lo que está afuera, solo puedes depender de ti.

Con una economía favorable o no, como quiera tienes que seguir jalando, porque solo puedes depender de ti mismo, de nadie más.

Esto lo tienen muy claro los industriales de Nuevo León. A pesar de los tipos de gobierno y las condiciones del entorno, los vidrieros, Vitro, siguen fabricando vidrio. Los cerveceros, Heineken, siguen fabricando cerveza: Los refresqueros, Arca, siguen fabricando refrescos. Los ladrilleros siguen y siguen. Los cementeros siguen y siguen también. No importa la dirección del viento, hay que seguir remando.

Y finalmente la más lapidaria de todas: “La guerra solo termina para los muertos” Si señores, estamos viviendo en una guerra para conservar nuestro empleo, para conservar nuestra empresa, para conservar nuestra familia, para conservar nuestras amistades. El trabajo solo termina cuando termina, no antes.

No podemos decir, ya terminé, porque en la realidad no has terminado.

Realidad, optimismo, sueños. Es verdad, todo empieza con un sueño, con una idea, pero no te puedes quedar ahí. Porque la vida te da sorpresas y tienes que estar listo para aprovecharlas.

No perdamos la esperanza, ni la fe, hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

Contacto: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon