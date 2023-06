José Luis Aguilar: ¿El reparto de utilidade y el trabajo home office?

La finalidad de la existencia del Reparto de Utilidades en las empresas es compartir con la base trabajadora los beneficios generados durante un año fiscal. Este incentivo permite a los trabajadores mejorar su calidad de vida y la de su familia, desafortunadamente lo normal es que el empresario se preocupe más por disminuir la carga fiscal de la compañía implementando estrategias que afectan a sus trabajadores y empleados.

No me toca calificar dichas estrategias, pero creo que sería justo analizar lo que realmente debería recibir el trabajador, conozco empresas que independientemente de sus resultados separan un rubro para hacer llegar ese incentivo a sus colaboradores. Es común que los trabajadores que reciben esa participación generen en lo personal un sentido más profundo de pertenencia hacia su centro de trabajo.

La Ley Federal del Trabajo (La Ley), especifica que la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa debe entregarse durante el mes de mayo y las personas que ya no laboran en la compañía lo deberán recibir en el mes de junio. En el caso de que algún trabajador no llegase a recibir su participación en las utilidades estas se acumulan para el siguiente ejercicio. Trabajadores que hayan permanecido al menos seis meses en el centro de trabajo son merecedores de dicha participación.

Como comente anteriormente los empresarios deben tomar en cuenta este factor para generar arraigo de su empresa con sus trabajadores y empleados, permitiendo una plantilla laboral más longeva, es normal que el trabajador genere proyectos futuros con esos recursos que recibirá año con año provocando el incentivo de mejorar su trabajo manteniéndose más tiempo en la misma.

Siempre he comentado con las empresas la importancia de la comunicación con su base trabajadora esto evita confusiones como el caso que me acaba de pasar, resulta que recibo la llamada de varios agremiados de un centro de trabajo, los trabajadores estaban inconformes por el monto que iban a recibir de utilidades, posteriormente converso con la persona de recursos humanos y me hace saber que la compañía es de reciente creación y el grupo al que pertenece decidió otorgar ese premio independientemente a que por ley empresas con menos de tres años de iniciar actividades no están obligadas a dicha ley. Le pedí que reuniera a los trabajadores y se los hiciera saber evitando un problema mayor.

Teletrabajo

En lo que respecta a El Teletrabajo (Home Office) este ha existido desde hace mucho tiempo tomando auge en el 2020 debido a la pandemia que azoto al mundo, este tipo de empleo era más común en áreas como el textil, personas que llevaban prendas a sus casas para después entregarlas, áreas de informática donde todo se trabaja a través de sistemas de cómputo, entre otros.

La Ley específica “El trabajo a domicilio” como el que se ejecuta en el domicilio del empleado. Este trabajador debe ser incluido en los contratos colectivos además las especificaciones sobre los espacios que deben acondicionar los empleadores en las casas de sus empleados además de proporcionar los las herramientas y aditamentos necesarios para su desarrollo, entre otras cosas.

Hay mucha controversia por esta modalidad de empleo, cuántos