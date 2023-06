Consideran urgente modernizar al campo

El gobierno debe acelerar la tecnificación del campo mexicano por una necesidad de seguridad hidro-alimentaria, el cual es el gran desafío de la próxima generación, advirtió Rubén Muñoz Álvarez, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

Al hablar ante un grupo de especialistas en el foro “Diálogos Por El Agua, Soluciones Para Un Futuro Sostenible”, celebrado en Monterrey, dijo que la solución al problema del agua ya no puede esperar, y es un deber del Estado mexicano tecnificar cada una de las hectáreas del campo, no sólo por el cuidado del agua sino para garantizar más alimento a la población presente y futura.

“¿Qué sucede con el agua que va al sector hidroagrícola?”, cuestionó, “perdemos más del 70 por ciento del agua, porque no hemos tecnificado el campo mexicano, más de 10 millones de Hectáreas que hoy se siembran no tienen sistemas de riego por goteo, no aprovechamos las aguas residuales y no hemos creado una cultura de supervisión, de control y para aquellos exportadores mexicanos la necesidad de que paguen por el agua que hoy exportan”.

En el evento organizado por el Instituto para la Protección Ambiental (IPA), organismo filial de CAINTRA, y el Consejo Consultivo del Agua (CCA), dijo que de cada litro de agua que entra a las ciudades para consumo humano se pierde cerca del 50 por ciento.

“No es que nos falte agua en las ciudades, lo que nos falta es dar eficiencia a las redes de distribución, evitar esa pérdida inmoral que hacemos de los recursos hídricos porque no hemos decidido invertir”.

Añadió que se debe resolver el tema de las aguas residuales, ya que en México hay 3 mil 960 plantas de tratamiento de las cuales 2 mil 500 plantas están fuera de operación.

“Los legisladores vamos a tener una gran tarea para adecuar los marcos jurídicos del agua y resolver problemas que no hemos resuelto”.

ANALIZANDO EL CASO DE MONTERREY

El diputado indicó que Monterrey vive un caso paradigmático, ya que está buscando hacer inversiones de más de 70 mil millones de pesos para traer agua del Río Pánuco a la ciudad, cuando con el 20 por ciento de esos recursos se puede resolver el problema, invirtiendo en reducir las fugas del 47 por ciento que tiene la zona metropolitana.

“Atendiendo las fugas de las tuberías, con una inversión que no llega al 20 por ciento de las grandes obras, podemos no tener problemas de agua en los próximos 30 años”, aseguró.

Añadió que en Nuevo León (NL) se pueden tecnificar sus Distritos de Riego, si se logra tecnificar el 25 por ciento de las 26 mil hectáreas, vamos a tener agua para 100 años más en la zona metropolitana aún con el crecimiento poblacional.

Por otro lado, dijo que “es urgente que quien maneje el tema del agua en México sea gente especializada en el tema y no el compadre del alcalde y lo segundo es cobrar el agua sin excepción a todos los usuarios, además de tener una visión técnica tiene que ser sustentable sostenible y con visión de largo plazo.

“Además de hacer investigación y desarrollo en materia de agua, ya que por ejemplo Israel produce 150 patentes sobre el tema del agua al año”.

Ante el crecimiento poblacional que se viene para NL, la falta de agua será una gran presión, advirtió.