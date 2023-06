Montserrat Martínez: Taylor Swift

Apreciable lector, el día de hoy empieza la preventa de los boletos para “The Eras Tour”, nombre que se le dio a la gira internacional de la artista Taylor Swift, y es que durante el mes de Agosto en la Ciudad de México, se llevaran hasta el momento cuatro presentaciones del 24 al 27 de dicho mes, pero ¿te has puesto a pensar como fue que esta artista ha llevado la venta de boletos a algo realmente insólito con SOLD OUT por todo Estados Unidos y ahora mismo en México, Argentina y Brasil, y no solo eso, sino que también una alta demanda de más fechas y cuidades para su presentación?

Bueno, esto se debe a la mercadotecnia que se utilizó, si bien se sabe la mercadotecnia o como coloquialmente nos referimos a ella, el marketing es un proceso social y administrativo que la gran mayoría de las empresas en la actualidad utiliza para obtener mayor posicionamiento, así como para generar ventas y tener lealtad por parte de sus clientes, a través de la oferta de productos y/o servicios con un valor agregado que sobresalga sobre otros competidores, buscando suplir una necesidad que se encuentre en el mercado.

Ahora bien, existen variables con las que Taylor Swift logro el gran éxito de esta gira internacional y a continuación te comparto cada una de ellas:

Lo primero que hizo fue generar expectativa entre sus seguidores dejando pistas en sus redes sociales, donde empezaban las sospechas y la ansiedad por parte de todos por conocer que estaba preparando.

Después cuando se dio a conocer que estaba preparando una gira internacional con toda su carrera musical, se aseguró de que su espectáculo no fuera solo un concierto más y ya, si no que se dio a la tarea de crear una experiencia exclusiva y deseable y es que, en cada uno de sus conciertos, existen 2 canciones sorpresa que solo canta en ese show y no se repiten, lo cual conlleva mayor interés y exclusividad en cada presentación.

Pero no solo eso si no que además le dio un inmenso aprovechamiento a las redes sociales, ya que al conocer a su público sabia que este medio sería el mejor para brindar todos los detalles de su gira, pero no solo eso, sino que además sus seguidores fueron parte de la estrategia de mercadotecnia pues con cada historia, reel, publicación, etc., ella fue llegando a más y más personas y hoy por hoy en todos lados se sabe sobre Taylor Swift y The Eras Tour.

Por ultimo en sus shows se cerciora de mantener una conexión emocional con todos los asistentes en el concierto, llevando a cabo diversos momentos especiales donde por mencionar algunos de ellos, en sus conciertos de Arlington, Texas le regalo a la hermana menor de su amiga Selena Gómez y a un fan, el sombrero que estaba utilizando mientras cantaba “22″ uno de sus éxitos musicales, así mismo en la ciudad de Filadelfia durante la 2ª presentación en esa ciudad, Taylor se percató de que un guardia estaba molestando a una fan y le pidió que la dejara tranquila mientras canta “Bad Blood” otros de sus grandes éxito y donde a manera de disculpa le regalos boletos para el siguiente show.

Sin duda esta estrategia aunada a su carrera y todos sus éxitos, la llevaron a donde hoy está, donde al contar con un equipo de expertos puede lograr estos llenos totales, no olvides que lo ideal para obtener éxito en los negocios, es contar con especialistas que con su experiencia brinden las mejores herramientas en base a las necesidades de la organización, hasta la próxima edición.

La autora es especialista en estrategias de marketing.

