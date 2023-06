Víctor Romero: Hot Sale

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Esta semana tuve la oportunidad de escuchar una ponencia de Pierre-Claude Blaise, director general de la AMVO (Asociación Mexicana de Ventas Online) y quienes son los creadores del hot sale. Muy interesante su historia, no cabe duda de que México es un gran país con grandes oportunidades y que hay visionarios que apuestan a la inversión en él.

Recuerdo cuando en Monterrey empezó la primera tienda online haber comprado un par de encendedores, haberlos pagado directamente en el banco y en la desesperación de tenerlos ya, pasé a recogerlos antes de esperar los 2 o 3 días que tardaba en que los entregaran en mi domicilio. Hoy que lo platico con personas más jóvenes esta anécdota les da mucha risa.

Definitivamente, la confianza en las operaciones de pago en línea ha crecido sustancialmente, prueba está, que para el 2027, según statista, el porcentaje de compradores on line sobre el total de la población será del 64%. Los grandes jugadores del comercio electrónico siguen ampliando sus centros de distribución y disminuyendo sus tiempos de entrega, incluso en haciéndolo en el mismo día en algunas ciudades.

No se diga de las inversiones promedio en juegos y accesorios virtuales para juegos en línea, ha sido una industria que ha crecido impresionantemente. En alguna ocasión, me compartió un amigo que sus hijos gastaban cerca de los 150 dólares por fin de semana en promedio en accesorios virtuales para un juego on line. ¿es mucho?, ¿es poco? O ¿es suficiente?; dependerá de muchas variables la respuesta.

Regresando al Hot sale, me parece que son iniciativas que apoyan a las empresas a digitalizarse y explorar ventas en el comercio electrónico, así como una gran oportunidad de llegar a más lugares sin necesidad de abrir sucursales o incrementar vendedores.

Quienes producen, el comercio electrónico es un canal para llegar de forma directa al consumidor, reducir precios y aumentar ganancias, para de esta forma, crear un mercado más justo.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, de verdad que he andado con agenda llena y no he podido darme una escapada a alguna cafetería escondida para probar su expresso.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y aprovecho para felicitar a mi nuera por su próximo cumpleaños!