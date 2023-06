Hiram Peón: Debemos seguir luchando por el país que queremos

El pasado 4 de junio hubo elecciones en el estado de México y en el vecino estado de Coahuila.

Los resultados de la elección entre los mexiquenses, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), favorecen a la candidata de morena Delfina Gómez.

Los entretelones de este resultado muestran varias lecciones que debemos aprender.

El primero de todos es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) esta a punto de desaparecer ante la falta de convocatoria y la pobreza de sus candidatos y propuestas.

Otra lección la muestra la posición de lideres políticos del antiguo PRI que voltearon sus intereses en favor de Morena. Como ellos mismos pregonaban “con el campeón, hasta que pierda” y con esto se referían a que la lealtad partidista solo existe mientras el candidato sea solvente y tenga la línea de poder en sus manos. La alianza que representó a la oposición señala como culpable de la debacle al Gobernador priista del Estado de México, Alfredo Del Mazo.

Al cierre del conteo, otra lección, fue notoria la cercanía de los porcentajes mostrados por el PREP y los resultados de algunas casas de encuestas electorales. Destacan las encuestas realizadas por nuestra casa editora El Financiero, que tuvo un margen de error en sus resultados del 2.7. Los resultados de nuestros competidores Reforma y Heraldo también estuvieron muy cerca. Cada vez son más certeros y confiables los resultados de las encuestas electorales.

La principal lección es que parece que las alianzas de oposición no funcionaron en el Estado de México. Aunque tenían un buen candidato, Alejandra del Moral, no lograron el triunfo, aunque estuvieron muy cerca.

Por otra parte, si Morena no hubiera contado con sus partidos satélites, no hubiera alcanzado el triunfo. Esto lo sabe AMLO y fue la razón de la cena del triunfo, que aglutinaron a todas las fuerzas políticas leales al presidente, en un restaurante cercano a palacio nacional.

Una ultima lección, el nivel de apatía entre los votantes es alarmante. Acudieron a votar menos del 50 por ciento del electorado, lo que significa que: no son los partidos políticos, ni los llamados presidenciales, los que mueven el interés del voto. Para esto no hay respuesta.

Quizás falta un candidato carismático, un líder social que represente a todos los que ha denostado AMLO, que inspire a los jóvenes y muestre honestidad y capacidad de gestión política y de gobierno. Una persona que tenga valores y convicción y que además lo pueda probar. Solo este ultimo dato deja fuera a muchos políticos en ciernes, como nuestro joven gobernador.

Sin embargo, estuvo circulando en las redes una encuesta llamada “Consulta a la Quinientocracia” donde enlistan los principales problemas del país, y de nuestro estado. En la encuesta hablan de los partidos como “el menos malo”, y es verdad, no hay uno solo que muestre un proyecto de país coherente, ni como lo alcanzará. Lo dicho, los partidos no son confiables para salir del hoyo.

Pero también proponen, para que el lector elija, una lista de 24 personas, con más o menos renombre y cartel político. La lista está ahí sin referencia partidista, porque se entiende que serán los personajes, no los partidos, los que enfrentarán el reto del 2024.

La caída del PRI ha causado más daño que lo que pudiera haber tenido en su mente el dictadorcito tabasqueño que hoy nos gobierna.

No solo derrumbo una estructura de décadas, sino que mostro los niveles de corrupción a que fue sometido el país y provocó el hartazgo que hoy se refleja en las urnas. Apatía, desprecio, revanchismo, resentimiento y hasta un halo de venganza.

Todo esto lo ha cosechado con magistral socarronería el gobernante fatuo que padecemos. Y está tan seguro de esto, que no le preocupa incorporar a sus filas a lo mas corrupto de lo corrupto que militó en el PRI. Si tuviéramos que definirlo tendríamos que decir que Morena, es un nuevo nombre, para lo más podrido del PRI.

¿Qué nos espera? Si no logramos integrar un proyecto de país en el que todos estemos de acuerdo con un personaje que sea capaz de luchar por ese proyecto, perderemos el país en el 2024 y nos tomará cuando menos 50 años recuperarlo.

Muchos de nosotros, que me prestan el favor de su atención y que leen estas líneas, no lo veremos. Pero no por eso debemos abandonar la lucha.

Tenemos que ser como el anciano que planta un árbol de tamarindo, jamás verá sus frutos.

La creencia popular señala que el tamarindo tarda de 80 a 90 años en dar sus frutos, la realidad es que tarda entre 10 y 15 años.

Pero la idea es lo valioso. Debemos seguir luchado para generar el cambio de país que queremos.

No perdamos la esperanza, ni la fe, hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM.

Mail: hirampeon@gmail.com

Twitter: @Hirampeon